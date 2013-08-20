В 4 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» звезды кулинарии Пол Голливуд и Мэри Берри продолжают выдавать начинающим пекарям «путевки в профессию». Ведущие Сью Перкинс и Мел Гедройц каждую неделю устраивают непростые испытания для участников. На каждом этапе из проекта выбывает один слабейший конкурсант из 13 финалистов. На первом этапе конкурса пекарям дают лишь два часа, чтобы приготовить сэндвич-пирог с начинкой по своему выбору. Затем им предстоит испечь фирменный пирог Мэри Берри по ее собственному авторскому рецепту. А на приготовление пудинга с двумя разными видами шоколада у них есть всего четыре часа.