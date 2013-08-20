Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Great British Bake Off (2010), season 4

The Great British Bake Off season 4 poster
Kinoafisha TV Shows The Great British Bake Off Seasons Season 4

The Great British Bake Off 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 20 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 30 minutes
"The Great British Bake Off" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» звезды кулинарии Пол Голливуд и Мэри Берри продолжают выдавать начинающим пекарям «путевки в профессию». Ведущие Сью Перкинс и Мел Гедройц каждую неделю устраивают непростые испытания для участников. На каждом этапе из проекта выбывает один слабейший конкурсант из 13 финалистов. На первом этапе конкурса пекарям дают лишь два часа, чтобы приготовить сэндвич-пирог с начинкой по своему выбору. Затем им предстоит испечь фирменный пирог Мэри Берри по ее собственному авторскому рецепту. А на приготовление пудинга с двумя разными видами шоколада у них есть всего четыре часа.

TV Show rating

8.5
Rate 11 votes
The Great British Bake Off List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Cake
Season 4 Episode 1
20 August 2013
Bread
Season 4 Episode 2
27 August 2013
Desserts
Season 4 Episode 3
3 September 2013
Pies and Tarts
Season 4 Episode 4
10 September 2013
Biscuits and Traybakes
Season 4 Episode 5
17 September 2013
Sweet Dough
Season 4 Episode 6
24 September 2013
Pastry
Season 4 Episode 7
1 October 2013
Unconventional Flours and Unusual Desserts
Season 4 Episode 8
8 October 2013
French Week
Season 4 Episode 9
15 October 2013
The Final
Season 4 Episode 10
22 October 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more