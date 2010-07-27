Menu
Masterchef (2010), season 1

Masterchef season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 1
MasterChef 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Masterchef" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» талантливые и не очень кулинары сражаются за почетный статус лучшего в США и главный денежный приз. В одном из выпусков участники проходят два основных задания, которые позволят судьям под руководством Гордона Рамзи определить уровень их мастерства. Первое заключается в том, чтобы нарезать лук и продолжать до тех пор, пока судьи не скажут им остановиться. Второе состоит в том, чтобы приготовить блюдо из яйца с использованием любых ингредиентов за полчаса. В другом выпуске участникам предстоит за 45 минут приготовить блюдо из нарезанной свиной отбивной, используя остальные ингредиенты на выбор.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Auditions (1)
Season 1 Episode 1
27 July 2010
Auditions (2)
Season 1 Episode 2
3 August 2010
Top 14 Revealed
Season 1 Episode 3
10 August 2010
14 Chefs Compete (1)
Season 1 Episode 4
18 August 2010
14 Chefs Compete (2)
Season 1 Episode 5
18 August 2010
11 Chefs Compete (1)
Season 1 Episode 6
25 August 2010
11 Chefs Compete (2)
Season 1 Episode 7
25 August 2010
9 Chefs Compete (1)
Season 1 Episode 8
1 September 2010
9 Chefs Compete (2)
Season 1 Episode 9
1 September 2010
Top 6 Compete (1)
Season 1 Episode 10
8 September 2010
Top 6 Compete (2)
Season 1 Episode 11
8 September 2010
Winner Revealed (1)
Season 1 Episode 12
15 September 2010
Winner Revealed (2)
Season 1 Episode 13
15 September 2010
