В 1-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» талантливые и не очень кулинары сражаются за почетный статус лучшего в США и главный денежный приз. В одном из выпусков участники проходят два основных задания, которые позволят судьям под руководством Гордона Рамзи определить уровень их мастерства. Первое заключается в том, чтобы нарезать лук и продолжать до тех пор, пока судьи не скажут им остановиться. Второе состоит в том, чтобы приготовить блюдо из яйца с использованием любых ингредиентов за полчаса. В другом выпуске участникам предстоит за 45 минут приготовить блюдо из нарезанной свиной отбивной, используя остальные ингредиенты на выбор.