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Masterchef (2010), season 7

Masterchef season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 7
MasterChef 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 1 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Masterchef" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» сорок лучших кулинаров отправляются в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в соревновании, во время которого они попытаются заработать заветный белый фартук и продвинуться вперед, чтобы побороться за титул лучшего повара в США и претендовать на главный приз в размере 250 тысяч долларов. Судить этапы конкурса будут Рамзи и Този, которые оценят вкус, креативность и подачу блюд. Для того чтобы пройти в следующий этап, домашние повара должны проявить кулинарное мастерство, а также продемонстрировать безмерную страсть к приготовлению пищи. Также им понадобится решимость, чтобы превзойти соперников.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Battle for a White Apron, Part 1
Season 7 Episode 1
1 June 2016
Battle for a White Apron, Part 2
Season 7 Episode 2
8 June 2016
Wolfgang Puck
Season 7 Episode 3
15 June 2016
A MasterChef Wedding
Season 7 Episode 4
22 June 2016
A Mexican Mystery
Season 7 Episode 5
29 June 2016
Gordon Ramsay Masterclass
Season 7 Episode 6
6 July 2016
Vets, Jets and Home Cooks
Season 7 Episode 7
13 July 2016
The Good, the Bad and the Offal
Season 7 Episode 8
20 July 2016
A Piece of Cake
Season 7 Episode 9
27 July 2016
The Weakest Links
Season 7 Episode 10
3 August 2016
Sweet Surprise
Season 7 Episode 11
3 August 2016
5-Star Food
Season 7 Episode 12
24 August 2016
Hot Potato
Season 7 Episode 13
24 August 2016
Tag Team
Season 7 Episode 14
31 August 2016
Pop-up Restaurant
Season 7 Episode 15
31 August 2016
Family Drama
Season 7 Episode 16
7 September 2016
Critics Choice
Season 7 Episode 17
7 September 2016
The Finale, Pt. 1
Season 7 Episode 18
14 September 2016
The Finale, Pt. 2
Season 7 Episode 19
14 September 2016
TV series release schedule
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