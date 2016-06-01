В 7-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» сорок лучших кулинаров отправляются в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в соревновании, во время которого они попытаются заработать заветный белый фартук и продвинуться вперед, чтобы побороться за титул лучшего повара в США и претендовать на главный приз в размере 250 тысяч долларов. Судить этапы конкурса будут Рамзи и Този, которые оценят вкус, креативность и подачу блюд. Для того чтобы пройти в следующий этап, домашние повара должны проявить кулинарное мастерство, а также продемонстрировать безмерную страсть к приготовлению пищи. Также им понадобится решимость, чтобы превзойти соперников.