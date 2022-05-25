Menu
Masterchef (2010), season 12

MasterChef 12+
Original title Season 12: Back To Win
Title Сезон 12: Вернуться к победе
Season premiere 25 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Masterchef" season 12 description

В 12-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» вновь 40 шеф-поваров вызываются на прослушивание, но только 20 из них станут претендентам на заветный белый фартук и получают возможность вернуться к готовке на кухне вместе с Гордоном Рамзи и другими звездными судьями. Для тех, кто потерпел неудачу в прошлых сезонах, эти прослушивания — шанс воплотить свои кулинарные мечты. Трое поваров, участвовавших в конкурсе MasterChef Junior, впервые участвуют в испытании для взрослых. Каждая 45-минутная битва приближает участников к двадцатке лучших. На кону по-прежнему 250 тысяч долларов и возможность издать свою кулинарную книгу.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Back to Win - Audition Battles
Season 12 Episode 1
25 May 2022
Back to Win - Audition Battles (part 2)
Season 12 Episode 2
1 June 2022
Back to Win - Audition Battles (part 3)
Season 12 Episode 3
8 June 2022
Dish That Sent You Home
Season 12 Episode 4
15 June 2022
Winners Mystery Box - Spirit of Vegas
Season 12 Episode 5
22 June 2022
Back to Win: Feeding the U.S. Coast Guard
Season 12 Episode 6
29 June 2022
Gordon Ramsay Loves Vegans!
Season 12 Episode 7
13 July 2022
Southern Fusion with Guest Chef Tiffany Derry
Season 12 Episode 8
20 July 2022
Bake to Win
Season 12 Episode 9
27 July 2022
Cooking for Horse Town U.S.A.
Season 12 Episode 10
3 August 2022
Winners Mystery Box - Christine Ha
Season 12 Episode 11
10 August 2022
Tag Team
Season 12 Episode 12
17 August 2022
GrubHub Challenge
Season 12 Episode 13
17 August 2022
Gas Station Gourmet
Season 12 Episode 14
24 August 2022
Winner's Mystery Box - Gerron Hurt
Season 12 Episode 15
24 August 2022
The Wall
Season 12 Episode 16
31 August 2022
Restaurant Takeover - Spago
Season 12 Episode 17
31 August 2022
Semi Finals
Season 12 Episode 18
7 September 2022
Finale Part 1 - Special Guest Graham Elliot
Season 12 Episode 19
7 September 2022
Finale Part 2 - Special Guest Christina Tosi
Season 12 Episode 20
14 September 2022
