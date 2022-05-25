В 12-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» вновь 40 шеф-поваров вызываются на прослушивание, но только 20 из них станут претендентам на заветный белый фартук и получают возможность вернуться к готовке на кухне вместе с Гордоном Рамзи и другими звездными судьями. Для тех, кто потерпел неудачу в прошлых сезонах, эти прослушивания — шанс воплотить свои кулинарные мечты. Трое поваров, участвовавших в конкурсе MasterChef Junior, впервые участвуют в испытании для взрослых. Каждая 45-минутная битва приближает участников к двадцатке лучших. На кону по-прежнему 250 тысяч долларов и возможность издать свою кулинарную книгу.