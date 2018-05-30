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Masterchef (2010), season 9

Masterchef season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 9
MasterChef 12+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 30 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Masterchef" season 9 description

В 9-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» команда из 43 талантливых поваров примет участие в битве, где они будут бороться за место в топ-24. У каждого из судей имеется по восемь фартуков. Их они раздадут поварам, которых сочтут наиболее достойными. В первом испытании Гордон научит кулинаров-любителей, как правильно разделывать крабов, после чего участники должны будут использовать полученные знания на практике. Те, чьи навыки не соответствуют требованиям, столкнутся с испытанием на выбывание. Гордон покажет, как приготовить свое фирменное блюдо «Краб Бенедикт». Затем судьи решат, кто из участников останется, а кто отправится домой.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
The Judges Do Battle
Season 9 Episode 1
30 May 2018
The Judges Do Battle, Pt. 2
Season 9 Episode 2
30 May 2018
The Judges Do Battle, Pt. 3
Season 9 Episode 3
6 June 2018
Home State Heroes
Season 9 Episode 4
6 June 2018
Gordon Ramsay Masterclass
Season 9 Episode 5
13 June 2018
Trouble Brewing
Season 9 Episode 6
20 June 2018
World Cup Dishes
Season 9 Episode 7
27 June 2018
A Gordon Ramsay Wedding
Season 9 Episode 8
11 July 2018
The Big Not Easy
Season 9 Episode 9
18 July 2018
Rise or Fall
Season 9 Episode 10
25 July 2018
The Kids are Alright
Season 9 Episode 11
1 August 2018
Frying Tonight
Season 9 Episode 12
8 August 2018
Just for the Halibut
Season 9 Episode 13
15 August 2018
Sky's the Limit
Season 9 Episode 14
22 August 2018
Tag Team
Season 9 Episode 15
22 August 2018
American Heroes
Season 9 Episode 16
29 August 2018
Waste Not Want Not
Season 9 Episode 17
29 August 2018
Restaurant Takeover
Season 9 Episode 18
5 September 2018
Cooking with Heart
Season 9 Episode 19
5 September 2018
Battle of the Beef
Season 9 Episode 20
12 September 2018
The Semi Final
Season 9 Episode 21
12 September 2018
Finale Pt. 1
Season 9 Episode 22
19 September 2018
Finale Pt. 2
Season 9 Episode 23
19 September 2018
TV series release schedule
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