В 9-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» команда из 43 талантливых поваров примет участие в битве, где они будут бороться за место в топ-24. У каждого из судей имеется по восемь фартуков. Их они раздадут поварам, которых сочтут наиболее достойными. В первом испытании Гордон научит кулинаров-любителей, как правильно разделывать крабов, после чего участники должны будут использовать полученные знания на практике. Те, чьи навыки не соответствуют требованиям, столкнутся с испытанием на выбывание. Гордон покажет, как приготовить свое фирменное блюдо «Краб Бенедикт». Затем судьи решат, кто из участников останется, а кто отправится домой.