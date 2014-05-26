Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Masterchef (2010), season 5

Masterchef season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 5
MasterChef 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 26 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Masterchef" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» известный шеф-повар Гордон Рамзи вместе с коллегой-ресторатором Джо Бастианичем и кулинаром Грэмом Эллиотом возвращаются, проводя команду участников через серию сложных раундов на выбывание и превращая поваров-любителей в профессионалов высокого класса. В первом соревновании сезона с загадочной коробкой у финалистов будет 90 минут, чтобы приготовить впечатляющее блюдо, используя в основном десертные ингредиенты. Победитель будет иметь преимущество в следующем раунде и решать, какое классическое американское блюдо будут готовить оставшиеся участники в отборочном туре.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Top 30 Compete
Season 5 Episode 1
26 May 2014
Top 22 Compete
Season 5 Episode 2
2 June 2014
Top 20 Compete
Season 5 Episode 3
9 June 2014
Top 18 Compete
Season 5 Episode 4
16 June 2014
Top 17 Compete
Season 5 Episode 5
23 June 2014
Top 16 Compete
Season 5 Episode 6
30 June 2014
Top 15 Compete
Season 5 Episode 7
7 July 2014
Top 14 Compete
Season 5 Episode 8
14 July 2014
Top 13 Compete
Season 5 Episode 9
21 July 2014
Top 12 Compete
Season 5 Episode 10
28 July 2014
Top 11 Compete
Season 5 Episode 11
4 August 2014
Top 10 Compete
Season 5 Episode 12
11 August 2014
Top 8 Compete
Season 5 Episode 13
18 August 2014
Top 7 Compete
Season 5 Episode 14
25 August 2014
Top 6 Compete
Season 5 Episode 15
1 September 2014
Top 5 Compete
Season 5 Episode 16
8 September 2014
Top 4 Compete
Season 5 Episode 17
8 September 2014
Top 3 Compete
Season 5 Episode 18
15 September 2014
Winner Chosen
Season 5 Episode 19
15 September 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more