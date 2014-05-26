В 5-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» известный шеф-повар Гордон Рамзи вместе с коллегой-ресторатором Джо Бастианичем и кулинаром Грэмом Эллиотом возвращаются, проводя команду участников через серию сложных раундов на выбывание и превращая поваров-любителей в профессионалов высокого класса. В первом соревновании сезона с загадочной коробкой у финалистов будет 90 минут, чтобы приготовить впечатляющее блюдо, используя в основном десертные ингредиенты. Победитель будет иметь преимущество в следующем раунде и решать, какое классическое американское блюдо будут готовить оставшиеся участники в отборочном туре.