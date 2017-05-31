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Masterchef (2010), season 8

Masterchef season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 8
MasterChef 12+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 31 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Masterchef" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» 40 поваров отправляются в Лос-Анджелес, чтобы сразиться друг с другом и попытаться заработать место в 20 лучших. Гордон Рамзи, Кристина Тоси и новый судья, отмеченный наградами шеф-повар Аарон Санчес, будут дегустировать блюда, оценивать креативность и презентацию. После каждого этапа члены жюри решат, кто, по их мнению, достоин пройти в следующий раунд и получить шанс побороться за желанный титул. В первом соревновании с загадочной коробкой 20 поваров возьмут 12 самых популярных ингредиентов из списка покупок любого американского повара, чтобы представить судьям уникальное блюдо.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Battle for a White Apron, Part 1
Season 8 Episode 1
31 May 2017
Battle for a White Apron, Part 2
Season 8 Episode 2
7 June 2017
America's Grocery Bag
Season 8 Episode 3
14 June 2017
Feeding the Lifeguards
Season 8 Episode 4
21 June 2017
Shell-Shocked & Scrambled
Season 8 Episode 5
28 June 2017
Silenced by the Lambs
Season 8 Episode 6
12 July 2017
Breakfast, Lunch & Winner
Season 8 Episode 7
19 July 2017
Whole-y Cow!
Season 8 Episode 8
26 July 2017
Holy Cannoli
Season 8 Episode 9
2 August 2017
The Masterchef Returns
Season 8 Episode 10
9 August 2017
Vegas Deluxe & Oyster Shucks
Season 8 Episode 11
16 August 2017
In a Pinch
Season 8 Episode 12
23 August 2017
Gordon's Game of Chicken
Season 8 Episode 13
23 August 2017
A Mexican Tag Team Challenge
Season 8 Episode 14
30 August 2017
The Great Outdoors
Season 8 Episode 15
30 August 2017
Chopsticks & Pasta
Season 8 Episode 16
6 September 2017
Pop-Up Restaurant
Season 8 Episode 17
6 September 2017
Something Fishy
Season 8 Episode 18
13 September 2017
The Semi-Finals
Season 8 Episode 19
13 September 2017
Season Finale, Pt. 1
Season 8 Episode 20
20 September 2017
Season Finale, Pt. 2
Season 8 Episode 21
20 September 2017
TV series release schedule
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