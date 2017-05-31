В 8-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» 40 поваров отправляются в Лос-Анджелес, чтобы сразиться друг с другом и попытаться заработать место в 20 лучших. Гордон Рамзи, Кристина Тоси и новый судья, отмеченный наградами шеф-повар Аарон Санчес, будут дегустировать блюда, оценивать креативность и презентацию. После каждого этапа члены жюри решат, кто, по их мнению, достоин пройти в следующий раунд и получить шанс побороться за желанный титул. В первом соревновании с загадочной коробкой 20 поваров возьмут 12 самых популярных ингредиентов из списка покупок любого американского повара, чтобы представить судьям уникальное блюдо.