Masterchef (2010), season 10

Masterchef season 10 poster
MasterChef 12+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 29 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Masterchef" season 10 description

В 10-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» 36 поваров прибыли на проект, желая попасть в 20 лучших. Для этого участники должны пройти прослушивание, произвести впечатление на судей и получить заветный белый фартук, который позволит им пройти в следующий этап. В рамках первого испытания участникам проекта продстоит за 45 минут приготовить свое фирменное блюдо и поразить воображение судейского состава под руководством Гордона Рамзи. Они должны быстро продемонстрировать кулинарное мастерство прежде, чем они столкнутся с испытанием с загадочной коробкой. Только 18 поваров смогут продвинуться дальше в соревновании.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

The Epic 10th Season Auditions - Pt. 1
Season 10 Episode 1
29 May 2019
Auditions - Pt. 2 / The Battle Round
Season 10 Episode 2
5 June 2019
Gordon's Mystery Box
Season 10 Episode 3
12 June 2019
10th Season Pool Party!
Season 10 Episode 4
19 June 2019
The Blind Chicken Show
Season 10 Episode 5
20 June 2019
Hot & Spicy
Season 10 Episode 6
26 June 2019
Gordon Takes on a Tarte
Season 10 Episode 7
27 June 2019
Joe Takes a Risk
Season 10 Episode 8
10 July 2019
Tag Team Tears & Tantrums
Season 10 Episode 9
11 July 2019
Gerron's Wedding
Season 10 Episode 10
17 July 2019
Backyard BBQ
Season 10 Episode 11
18 July 2019
King of the Crabs
Season 10 Episode 12
24 July 2019
Someone's Toast
Season 10 Episode 13
25 July 2019
Let Them Eat Cake
Season 10 Episode 14
31 July 2019
Small Dessert, Big Problems
Season 10 Episode 15
1 August 2019
NASCAR - Finish Line Feed
Season 10 Episode 16
7 August 2019
Box in a Box in a Box
Season 10 Episode 17
8 August 2019
Mind Blowing Food
Season 10 Episode 18
14 August 2019
Pigging Out
Season 10 Episode 19
15 August 2019
One Pan Wonder
Season 10 Episode 20
21 August 2019
Family Reunion
Season 10 Episode 21
28 August 2019
London Calling - Pt. 1
Season 10 Episode 22
4 September 2019
London Calling - Pt. 2
Season 10 Episode 23
11 September 2019
The Finale - Pt. 1
Season 10 Episode 24
18 September 2019
The Finale - Pt. 2
Season 10 Episode 25
18 September 2019
