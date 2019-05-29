В 10-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» 36 поваров прибыли на проект, желая попасть в 20 лучших. Для этого участники должны пройти прослушивание, произвести впечатление на судей и получить заветный белый фартук, который позволит им пройти в следующий этап. В рамках первого испытания участникам проекта продстоит за 45 минут приготовить свое фирменное блюдо и поразить воображение судейского состава под руководством Гордона Рамзи. Они должны быстро продемонстрировать кулинарное мастерство прежде, чем они столкнутся с испытанием с загадочной коробкой. Только 18 поваров смогут продвинуться дальше в соревновании.