Masterchef (2010), season 11

MasterChef 12+
Original title Season 11: Legends
Title Сезон 11: Легенды
Season premiere 2 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Masterchef" season 11 description

В 11-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» участники подают свои фирменные блюда судьям Гордону Рамзи, Джо Бастианичу и Аарону Санчесу, а также приглашенному судье Эмерилу Лагассе. Остается всего 9 фартуков, и поиски нового лучшего повара Америки продолжаются. В рамках следующего раунда у поваров есть всего 45 минут, чтобы произвести впечатление на судей вместе с приглашенным судьей и легендарным шеф-поваром, обладателем звезды «Мишлен» Кертисом Стоуном. В следующем выпуске другой знаменитый кулинар Масахар Моримото тоже устанавливает довольно высокую планку для участников кулинарного шоу.

TV Show rating

7.0
13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Emeril Lagasse - Auditions Round 1
Season 11 Episode 1
2 June 2021
Curtis Stone - Auditions Round 2
Season 11 Episode 2
9 June 2021
Paula Deen - Auditions Round 3
Season 11 Episode 3
16 June 2021
Chef Morimoto - Monkfish Challenge
Season 11 Episode 4
23 June 2021
Sherry Yard - Dessert Challenge
Season 11 Episode 5
30 June 2021
Michael Mina - Meat Roulette
Season 11 Episode 6
7 July 2021
Nancy Silverton - Pasta Challenge
Season 11 Episode 7
14 July 2021
Jonathan Waxman - California Mystery Box
Season 11 Episode 8
21 July 2021
Roy Choi - Elevated Street Food
Season 11 Episode 9
11 August 2021
Cook for Your Legend
Season 11 Episode 10
18 August 2021
Dominique Crenn - The Wall
Season 11 Episode 11
25 August 2021
Niki Nakayama - Kaiseki
Season 11 Episode 12
25 August 2021
Legends Dinner
Season 11 Episode 13
1 September 2021
Ludo Lefebvre - Timed Out Mystery Box
Season 11 Episode 14
1 September 2021
Semi Final - 3 Chef Showdown
Season 11 Episode 15
8 September 2021
Semi Final Pt 2 - 3 Chef Showdown
Season 11 Episode 16
8 September 2021
Finale - Curtis Stone
Season 11 Episode 17
15 September 2021
Finale Pt 2 - Michael Cimarusti
Season 11 Episode 18
15 September 2021
