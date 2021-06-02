В 11-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» участники подают свои фирменные блюда судьям Гордону Рамзи, Джо Бастианичу и Аарону Санчесу, а также приглашенному судье Эмерилу Лагассе. Остается всего 9 фартуков, и поиски нового лучшего повара Америки продолжаются. В рамках следующего раунда у поваров есть всего 45 минут, чтобы произвести впечатление на судей вместе с приглашенным судьей и легендарным шеф-поваром, обладателем звезды «Мишлен» Кертисом Стоуном. В следующем выпуске другой знаменитый кулинар Масахар Моримото тоже устанавливает довольно высокую планку для участников кулинарного шоу.