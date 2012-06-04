В 3-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» кулинары со всей страны прибывают в студию, чтобы побороться за звание лучшего и главный приз в размере 250 тысяч долларов. Для первого командного испытания 16 участников разделались на две команды и приготовили блюдо для морской пехоты. Попробовав оба блюда, каждый морпех сделал выбор в пользу одного из них, и команда, набравшая наибольшее количество голосов, прошла в следующий тур. Затем оставшимся 15 участникам судьи предложили создать уникальное блюдо, используя наиболее неаппетитные куски мяса. Самые находчивые и нестандартно мыслящие участники прошли отбор и перешли в следующий раунд.