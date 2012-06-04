Menu
Masterchef (2010), season 3

MasterChef 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Masterchef" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» кулинары со всей страны прибывают в студию, чтобы побороться за звание лучшего и главный приз в размере 250 тысяч долларов. Для первого командного испытания 16 участников разделались на две команды и приготовили блюдо для морской пехоты. Попробовав оба блюда, каждый морпех сделал выбор в пользу одного из них, и команда, набравшая наибольшее количество голосов, прошла в следующий тур. Затем оставшимся 15 участникам судьи предложили создать уникальное блюдо, используя наиболее неаппетитные куски мяса. Самые находчивые и нестандартно мыслящие участники прошли отбор и перешли в следующий раунд.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Auditions (1)
Season 3 Episode 1
4 June 2012
Auditions (2)
Season 3 Episode 2
5 June 2012
Auditions (3) / Top 36 Bootcamp
Season 3 Episode 3
11 June 2012
Top 18 Compete
Season 3 Episode 4
12 June 2012
Top 16 Compete
Season 3 Episode 5
18 June 2012
Top 15 Compete
Season 3 Episode 6
19 June 2012
Top 14 Compete
Season 3 Episode 7
25 June 2012
Top 13 Compete
Season 3 Episode 8
26 June 2012
Top 12 Compete
Season 3 Episode 9
2 July 2012
Top 11 Compete
Season 3 Episode 10
3 July 2012
Top 9 Compete
Season 3 Episode 11
9 July 2012
Top 8 Compete
Season 3 Episode 12
16 July 2012
Top 7 Compete
Season 3 Episode 13
17 July 2012
Top 6 Compete, Part 1
Season 3 Episode 14
23 July 2012
Top 6 Compete, Part 2
Season 3 Episode 15
24 July 2012
Top 6 Compete, Part 3
Season 3 Episode 16
14 August 2012
Top 5 Compete
Season 3 Episode 17
21 August 2012
Top 4 Compete
Season 3 Episode 18
28 August 2012
Top 3 Compete
Season 3 Episode 19
4 September 2012
The Winning Chef is Chosen
Season 3 Episode 20
10 September 2012
