В 4-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» каждому участнику дается пять минут, чтобы подготовить, приготовить и представить свое фирменное блюдо трем судьям. Если они получат хотя бы две положительные реакции от трех судей, то смогут перейти к следующему этапу конкурса. В первом командном соревновании у участников будет 1 час 45 минут, чтобы приготовить одно блюдо и один десерт для 300 детей, учащихся в начальной школе. Ребята оценят труды претендентов на главный приз и проголосуют за одну из команд. В заключительном испытании участники будут готовить вместе с Гордоном Рамзи, а соревноваться – друг с другом.