Masterchef (2010), season 4

Masterchef season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Masterchef Seasons Season 4
MasterChef 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Masterchef" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Лучший повар Америки» каждому участнику дается пять минут, чтобы подготовить, приготовить и представить свое фирменное блюдо трем судьям. Если они получат хотя бы две положительные реакции от трех судей, то смогут перейти к следующему этапу конкурса. В первом командном соревновании у участников будет 1 час 45 минут, чтобы приготовить одно блюдо и один десерт для 300 детей, учащихся в начальной школе. Ребята оценят труды претендентов на главный приз и проголосуют за одну из команд. В заключительном испытании участники будут готовить вместе с Гордоном Рамзи, а соревноваться – друг с другом.

TV Show rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Masterchef List of episodes

Auditions (1)
Season 4 Episode 1
22 May 2013
Auditions (2)
Season 4 Episode 2
22 May 2013
Top 19 Revealed
Season 4 Episode 3
29 May 2013
Top 19 Compete
Season 4 Episode 4
29 May 2013
Top 18 Compete
Season 4 Episode 5
5 June 2013
Top 17 Compete
Season 4 Episode 6
5 June 2013
Top 16 Compete, Part 1
Season 4 Episode 7
12 June 2013
Top 16 Compete, Part 2
Season 4 Episode 8
12 June 2013
Top 15 Compete
Season 4 Episode 9
19 June 2013
Top 14 Compete
Season 4 Episode 10
19 June 2013
Top 13 Compete
Season 4 Episode 11
26 June 2013
Top 12 Compete
Season 4 Episode 12
26 June 2013
Top 11 Compete
Season 4 Episode 13
10 July 2013
Top 10 Compete
Season 4 Episode 14
10 July 2013
Top 9 Compete
Season 4 Episode 15
17 July 2013
Top 8 Compete
Season 4 Episode 16
24 July 2013
Top 7 Compete
Season 4 Episode 17
31 July 2013
Top 6 Compete
Season 4 Episode 18
7 August 2013
Top 7 Compete
Season 4 Episode 19
14 August 2013
Top 6 Compete
Season 4 Episode 20
21 August 2013
Top 5 Compete (1)
Season 4 Episode 21
28 August 2013
Top 5 Compete (2)
Season 4 Episode 22
28 August 2013
Top 4 Compete
Season 4 Episode 23
4 September 2013
Top 3 Compete
Season 4 Episode 24
4 September 2013
Winner Chosen
Season 4 Episode 25
11 September 2013
