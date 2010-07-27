Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Masterchef (2010), season 16
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Masterchef
Seasons
Season 16
MasterChef
12+
Season premiere
15 April 2026
Production year
2026
Number of episodes
1
Runtime
60 minutes
TV Show rating
7.0
Rate
13
votes
7.2
IMDb
Masterchef season 16 new episodes release schedule
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
TBA
Season 16
Episode 1
15 April 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree