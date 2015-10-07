В 5 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» Элизабет выясняет, что 90 лет ее возлюбленному, Рудольфу, помешали встретиться с ней. Пока Уилл готовится к свадебной церемонии, графиня отправляется на поиски любимого и находит его в одном из мотелей. Вернувшись в «Кортез», Элизабет проводит ночь с Донованом, а затем признается парню, что сразу же после свадьбы расправится с Дрэйком и станет вдовой. Графиня не знает, что Донован был причастен к исчезновению Бартоломея.

В отель приезжают люди, занимающиеся съемкой порно. Если раньше Айрис терпела подобное в стенах «Кортеза», то теперь, став призраком, намерена дать отпор. В номере она убивает и режиссера порнофильма, и актрису. Мисс Эверс предупреждает Уилла Дрэйка, что женитьба на графине плохо для него закончится. Мужчина прогоняет сплетницу прочь. В это время Элизабет занимается реконструкцией потайного коридора.

Алекс пытается помочь детям, которые по ее вине стали кровопийцами. Донован встречается с Рамоной и рассказывает ей о ночи с графиней. Сообщники планируют напасть на Элизабет ночью и поднимают бокал за грядущую месть. Когда приходит время уничтожить графиню, Донован предает Рамону – все это время он вел двойную игру. После свадебной церемонии Элизабет бросает мужа в клетку к бывшей подруге. Чтобы выжить, Рамона напивается кровью Дрэйка.

