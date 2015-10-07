В 5 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» в «Кортезе» начинается ремонт. Рабочие обнаруживают потайную дверь и по приказу Дрэйка вскрывают ее. Дверь ведет в коридор, в котором на рабочих нападают мертвецы. Айрис показывает потайной ход графине, к ее удивлению, Элизабет обеспокоена находкой. Рассказывается история о том, как в 1925 году графиню обратил в вампира Рудольф Валентино.

Алекс привозит мужа на обследование в медицинский центр. Случайно Джон подслушивает разговор медсестры и охранника, которые говорят об убийце Десяти заповедей. Детектив пробирается в палату, где находит девочку по имени Рен. Она рассказывает, что помогала убийце, а также делится историей о том, как Элизабет обратила ее в кровопийцу. Девочка утверждает, что убийца, которого разыскивает Джон, давно мертв, и обещает показать его дом.

Выясняется, что мертвецы, замурованные в потайном коридоре – возлюбленный графини Рудольф и его жена Наташа. Джеймс Марч, ревнующий Элизабет к Рудольфу, специально закрыл их там. Теперь парочка вырвалась на свободу и отправилась на прогулку по городу. Джон помогает Рен покинуть больничные стены, но она вовсе не собиралась вести детектива к убийце. Вместо этого девочка, бросившись под грузовик, погибает и возвращается в отель.

