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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 5 Episode 7

American Horror Story 2011 episode 7 season 5

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"American Horror Story" season 5 all episodes
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Season 5 / Episode 12 13 January 2016
Episode description

В 5 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» в «Кортезе» начинается ремонт. Рабочие обнаруживают потайную дверь и по приказу Дрэйка вскрывают ее. Дверь ведет в коридор, в котором на рабочих нападают мертвецы. Айрис показывает потайной ход графине, к ее удивлению, Элизабет обеспокоена находкой. Рассказывается история о том, как в 1925 году графиню обратил в вампира Рудольф Валентино. 

Алекс привозит мужа на обследование в медицинский центр. Случайно Джон подслушивает разговор медсестры и охранника, которые говорят об убийце Десяти заповедей. Детектив пробирается в палату, где находит девочку по имени Рен. Она рассказывает, что помогала убийце, а также делится историей о том, как Элизабет обратила ее в кровопийцу. Девочка утверждает, что убийца, которого разыскивает Джон, давно мертв, и обещает показать его дом. 

Выясняется, что мертвецы, замурованные в потайном коридоре – возлюбленный графини Рудольф и его жена Наташа. Джеймс Марч, ревнующий Элизабет к Рудольфу, специально закрыл их там. Теперь парочка вырвалась на свободу и отправилась на прогулку по городу. Джон помогает Рен покинуть больничные стены, но она вовсе не собиралась вести детектива к убийце. Вместо этого девочка, бросившись под грузовик, погибает и возвращается в отель. 
 

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