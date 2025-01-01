Menu
Kinoafisha Persons Ryan Murphy Awards

Ryan Murphy
Awards and nominations of Ryan Murphy
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Carol Burnett Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Winner
Outstanding Television Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
International
Winner
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
