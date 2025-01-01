Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Ryan Murphy
Awards
Awards and nominations of Ryan Murphy
Ryan Murphy
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Ryan Murphy
Golden Globes, USA 2023
Carol Burnett Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Winner
Outstanding Television Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2023
International
Winner
BAFTA Awards 2017
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2018
Best International
Nominee
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
Best International
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree