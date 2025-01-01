Menu
Luis Buñuel
Awards
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Luis Buñuel
Academy Awards, USA 1978
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1973
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1962
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1961
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1960
Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1959
International Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1951
Best Director
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Cannes Film Festival 1953
Grand Prize of the Festival
Nominee
Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Nominee
BAFTA Awards 1974
Best Screenplay
Winner
Best Direction
Nominee
Best Sound Track
Nominee
Venice Film Festival 1982
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1969
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1967
Golden Lion
Winner
Competition
Winner
Venice Film Festival 1965
FIPRESCI Prize
Winner
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1954
Golden Lion
Nominee
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1979
Honorary Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1969
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Winner
Interfilm Award
Winner
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Winner
