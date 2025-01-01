Menu
Bill Hader
Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2020
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016
Best Kiss
Nominee
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2015
Best Musical Moment
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
