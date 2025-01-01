Menu
Kinoafisha Persons Bill Hader Awards

Awards and nominations of Bill Hader

Bill Hader
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016 MTV Movie + TV Awards 2016
Best Kiss
Nominee
 Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2015 MTV Movie + TV Awards 2015
Best Musical Moment
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
