Danny DeVito
Awards
Awards and nominations of Danny DeVito
Danny DeVito
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Academy Awards, USA 2001
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Golden Globes, USA 1980
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1988
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1987
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1982
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1981
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1979
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
BAFTA Awards 2001
Best Film
Nominee
Razzie Awards 2007
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 1993
Worst Director
Nominee
Worst Supporting Actor
Nominee
Razzie Awards 1982
Worst Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1993
Best Villain
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Berlin International Film Festival 1993
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1990
Golden Berlin Bear
Nominee
