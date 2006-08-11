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Poster of Zoom
4.6
Kinoafisha Films Zoom
4.6

Zoom

, 2006
Zoom
USA / Comedy, Adventure, Family / 18+
Poster of Zoom
4.6

Cast

Tim Allen
Tim Allen
Captain Zoom
Chevy Chase
Chevy Chase
Dr. Grant
Courteney Cox
Courteney Cox
Marsha Holloway
Kate Mara
Kate Mara
Wonder
Spencer Breslin
Spencer Breslin
Mega-Boy
Aaron Abrams
Aaron Abrams
Rip Torn
Larraby
Kevin Zegers
Kevin Zegers
Concussion
Kevin Zegers
Kevin Zegers
Concussion
Michael Cassidy
Michael Cassidy
Houdini
Michael Cassidy
Michael Cassidy
Houdini
Ryan Whitney
Princess
Director Peter Hewitt
Writer Adam Rifkin, David Berenbaum, Jason Lethcoe
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2006
Online premiere 27 October 2006
World premiere 11 August 2006
Release date
5 October 2006 Russia
11 August 2006 Australia
5 October 2006 Belarus
4 January 2007 Germany
22 December 2006 Great Britain
5 October 2006 Kazakhstan
27 September 2006 Philippines
11 August 2006 USA
5 October 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $12,506,362
Production Revolution Studios, Team Todd, Boxing Cat Films
Also known as
Zoom, El Capitán Zoom Y Los Pequeños Grandes Héroes, Zoom: Academy for Superheroes, Capitan Zoom - Accademia per supereroi, Captain Zoom - Ogni squadra ha bisogno di un leader, Captain Zoom: Academy for Superheroes, El capità Zoom i els petits grans herois, Học Viện Siêu Nhân, Kapitonas Zumas, Pequeños grandes héroes, Szupersuli, The Return of Zoom, Zoom - Academia de Super-Heróis, Zoom - Akademie für Superhelden, Zoom - Skolan för superhjältar, Zoom - Superhelteskolen, Zoom : L'Académie des super-héros, Zoom y los superhéroes, Zoom: Academia Supereroilor, Zoom: Akademia superbohaterów, Zoom: Akadimia gia super iroes, Zoom: Supersankariopisto, Zoom's Academy, Zum: Süper Kahraman Akademisi, Зуум: Академия за супергерои, Капитан Зум: Академия супергероев, Капітан Зум: Академія супергероїв, キャプテン・ズーム, 超人集中營, 天才学院, Zoom - l'académie des super-héros

Film rating

4.6
Rate 20 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3854 In the Comedy genre  1091 In the Adventure genre  709 In the Family genre  381 In films of USA  2185 In films of 2006  69

Quotes

Larraby I told you not to call me unless the world was going to end.
Dr. Grant I don't know about the world ending, but we've been tracking a pan-dimensional anomaly that seems to be moving toward our time-space continuum.
Larraby Dr. Grant, I speak Greek, not geek.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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