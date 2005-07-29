Also known as

Sky High, Súper escuela de héroes, Высший пилотаж, Ali pilotaj, Bez granic, Gimnazija za superjunake, Höjdarskolan, Kahramanlar Okulu, L'école fantastique, Oliy pilotaj, Padangiu gimnazija, Planet High, Planet of the High, Scoala superioara de eroi, Škola superhrdinov, Škola superhrdinů, Sky High - Diese Highschool hebt ab!, Sky High - école des superhéros, Sky High - Escola de Heróis, Sky High - Scuola di superpoteri, Sky High: Super Escola de Heróis, Sky High: Una escuela de altos vuelos, Super escuela de héroes, Superkangelaste kool, Supervaroņu skola, Szuper felsőtagozat, Trường Học Siêu Nhân, Вищий пілотаж, Жоғары пилотаж, Школа за герои, Школа за суперјунаке, Школа супергероїв, स्काय हाय, スカイ・ハイ（2005）, 超人高校, Super Escola de Heróis, 玩转超人学堂, Sky High - Diese Schule hebt ab!, Sky High - Super Escola de Heróis

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