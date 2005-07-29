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Poster of Sky High
6.4
Kinoafisha Films Sky High
6.4

Sky High

, 2005
Sky High
USA / Family, Adventure, Action, Comedy / 18+
Poster of Sky High
6.4

Cast

Michael Angarano
Michael Angarano
Will Stronghold
Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead
Kurt Russell
Kurt Russell
The Commander
Kelly Preston
Kelly Preston
Jetstream
Steven Strait
Steven Strait
Dee Jay Daniels
Ethan
Lynda Carter
Bruce Campbell
Bruce Campbell
Danielle Panabaker
Danielle Panabaker
Layla
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Dave Foley
Kevin Heffernan
Ron Wilson Bus Driver
Director Mike Mitchell
Writer Bob Schooley, Mark McCorkle, Paul Hernandez
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2005
Online premiere 6 October 2005
World premiere 29 July 2005
Release date
15 September 2005 Russia Каскад 12+
8 September 2005 Australia
15 September 2005 Belarus
7 October 2005 Brazil
5 October 2005 Germany
21 October 2005 Great Britain
20 January 2006 Greece
21 October 2005 Italy
15 September 2005 Kazakhstan
28 October 2005 Lithuania V
29 July 2005 USA
15 September 2005 Ukraine
MPAA PG
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $86,369,815
Production Walt Disney Pictures, Gunn Films, Max Stronghold Productions Inc.
Also known as
Sky High, Súper escuela de héroes, Высший пилотаж, Ali pilotaj, Bez granic, Gimnazija za superjunake, Höjdarskolan, Kahramanlar Okulu, L'école fantastique, Oliy pilotaj, Padangiu gimnazija, Planet High, Planet of the High, Scoala superioara de eroi, Škola superhrdinov, Škola superhrdinů, Sky High - Diese Highschool hebt ab!, Sky High - école des superhéros, Sky High - Escola de Heróis, Sky High - Scuola di superpoteri, Sky High: Super Escola de Heróis, Sky High: Una escuela de altos vuelos, Super escuela de héroes, Superkangelaste kool, Supervaroņu skola, Szuper felsőtagozat, Trường Học Siêu Nhân, Вищий пілотаж, Жоғары пилотаж, Школа за герои, Школа за суперјунаке, Школа супергероїв, स्काय हाय, スカイ・ハイ（2005）, 超人高校, Super Escola de Heróis, 玩转超人学堂, Sky High - Diese Schule hebt ab!, Sky High - Super Escola de Heróis

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024

Quotes

[last lines]
Will Stronghold In the end, my girlfriend became my arch enemy, my arch enemy became my best friend, and my best friend became my girlfriend. But, hey, it's high school.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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