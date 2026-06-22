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Poster of A Short Film About Love
7.9
A Short Film About Love - Trailer
Kinoafisha Films A Short Film About Love
7.9

A Short Film About Love

, 1988
Krotki film o milosci
Poland / Drama
Tickets Trailers
Tickets
Poster of A Short Film About Love
7.9
Tickets
A Short Film About Love - Trailer
A Short Film About Love  Trailer

Cast

Grażyna Szapołowska
Grażyna Szapołowska
Magda
Olaf Lubaszenko
Olaf Lubaszenko
Tomek
Stefania Iwińska
Stefania Iwińska
Godmother
Artur Barciś
Artur Barciś
Young Man
Piotr Machalica
Piotr Machalica
Roman
Hanna Chojnacka
Hanna Chojnacka
Miroslawa
Stanislaw Gawlik
Stanislaw Gawlik
Postman
Tomasz Gradowski
Rafal Imbro
Bearded Man
Jan Piechocinski
Jan Piechocinski
Blond Man
Director Krzysztof Kieslowski
Writer Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Composer Zbigniew Preisner
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1988
World premiere 1 January 1988
Release date
23 July 2026 Russia Vereteno
10 November 1989 Finland
11 October 1989 France
19 April 1989 Germany
17 November 1989 Netherlands
1 January 1988 Poland
14 October 1995 South Korea
27 December 1991 Turkey
18 October 1988 USA
Production MK2 Films, Zespol Filmowy "Tor"
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Film rating

7.9
Rate 10 votes
8.1 IMDb

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A Short Film About Love - Trailer
A Short Film About Love Trailer
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Quotes

Magda Why are you peeping at me?
Tomek Because I love you. I really do.
Magda And what do you want?
Tomek I don't know.
Magda Do you want to kiss me?
Tomek No.
Magda Perhaps you want to make love to me?
Tomek No.
Magda Want to go away with me? To the lakes, or to Budapest?
Tomek No.
Magda So what do you want?
Tomek Nothing.
Magda Nothing?
Tomek Yes.
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Showtimes Showtimes and Tickets
Moskino Salyut
19:00 from 480 ₽
Summer Cinema by Kion
21:30 from 650 ₽
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