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Poster of The Ant Bully
6.1
Kinoafisha Films The Ant Bully
6.1

The Ant Bully

, 2006
The Ant Bully
USA / Family, Fairy Tale, Animation, Comedy, Adventure / 18+
Poster of The Ant Bully
6.1

Synopsis

After Lucas Nickle floods an ant colony with his watergun, he's magically shrunken down to insect size and sentenced to hard labor in the ruins.

Cast

Nikolay Fomenko
Nikolay Fomenko
Larisa Luzhina
Larisa Luzhina
Emmanuil Vitorgan
Emmanuil Vitorgan
Ekaterina Guseva
Ekaterina Guseva
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Pavel Kabanov
Georgy Dronov
Georgy Dronov
Yelena Biryukova
Yelena Biryukova
Julia Roberts
Julia Roberts
Hova
Nicolas Cage
Nicolas Cage
Zoc
Meryl Streep
Meryl Streep
Queen
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Stan Beals
Director John E. Davis
Writer John E. Davis, John Nickle
Composer John Debney
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2006
World premiere 28 July 2006
Release date
5 October 2006 Russia КароПрокат 0+
17 August 2006 Argentina
28 September 2006 Australia
13 October 2006 Austria
11 April 2007 Bahrain
5 October 2006 Belarus
18 October 2006 Belgium
7 September 2006 Brazil
22 September 2006 Bulgaria
28 July 2006 Canada
3 August 2006 Chile
28 September 2006 Czechia
13 October 2006 Denmark
22 November 2006 Egypt
29 September 2006 Estonia
6 October 2006 Finland
9 August 2006 France
12 October 2006 Germany
4 August 2006 Great Britain
31 August 2006 Greece
24 August 2006 Hong Kong
21 September 2006 Hungary
1 September 2006 Iceland
20 October 2006 India
4 August 2006 Ireland
10 August 2006 Israel
22 September 2006 Italy
7 October 2006 Japan
27 October 2006 Kazakhstan
8 November 2006 Kuwait
29 September 2006 Lithuania
17 August 2006 Malaysia
11 August 2006 Mexico
27 September 2006 Netherlands
21 September 2006 New Zealand
29 September 2006 Norway
11 August 2006 Panama
2 August 2006 Philippines
22 September 2006 Poland
17 August 2006 Portugal
30 September 2006 Romania
28 September 2006 Serbia
9 August 2006 Singapore
28 September 2006 Slovakia
28 September 2006 Slovenia
28 September 2006 South Korea
8 September 2006 Spain
6 October 2006 Sweden
22 September 2006 Switzerland
11 August 2006 Taiwan
8 September 2006 Turkey
28 July 2006 USA
5 October 2006 Ukraine
12 August 2006 Uruguay
18 August 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $55,181,129
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Playtone
Also known as
The Ant Bully, Ant Bully: Las aventuras de Lucas, Las aventuras de Lucas, Myrmobbaren, Ant Bully - Una vita da formica, Ant bully: Benvingut al formiguer, Ant Bully. Bienvenido al hormiguero, Bitirim Karınca, De mierenmepper, Hangya boy, Huda mravljica, Lạc Vào Thế Giới Kiến, Le tyran des fourmis, Lucas, der Ameisenschreck, Lucas, fourmi malgré lui, Lucas, spaima furnicilor, Lucas, Um Intruso no Formigueiro, Lukas Skruzdeliukas, Lukas u svetu mrava, Maurbølla, Mravenčí polepšovna, Muurahaisten kauhu, Myremobberen, Myrmigoistories, O Rapaz Formiga, Po rozum do mrówek, Sipelgate kiusaja, Skudru bubulis, The Ant Bully - muurahaisten kauhu, Μυρμηγκοϊστορίες, Биячът на мравки, Гроза муравьев, Гроза муравьёв, Гроза мурашок, Лихо мурашине, アントブリー, 聯合縮小兵, Lucas - Um Intruso no Formigueiro, مورچه کش, مورچه‌کش

Cartoon rating

6.1
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 3 December 2020
Listen to the
soundtrack The Ant Bully
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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