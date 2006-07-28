Also known as

The Ant Bully, Ant Bully: Las aventuras de Lucas, Las aventuras de Lucas, Myrmobbaren, Ant Bully - Una vita da formica, Ant bully: Benvingut al formiguer, Ant Bully. Bienvenido al hormiguero, Bitirim Karınca, De mierenmepper, Hangya boy, Huda mravljica, Lạc Vào Thế Giới Kiến, Le tyran des fourmis, Lucas, der Ameisenschreck, Lucas, fourmi malgré lui, Lucas, spaima furnicilor, Lucas, Um Intruso no Formigueiro, Lukas Skruzdeliukas, Lukas u svetu mrava, Maurbølla, Mravenčí polepšovna, Muurahaisten kauhu, Myremobberen, Myrmigoistories, O Rapaz Formiga, Po rozum do mrówek, Sipelgate kiusaja, Skudru bubulis, The Ant Bully - muurahaisten kauhu, Μυρμηγκοϊστορίες, Биячът на мравки, Гроза муравьев, Гроза муравьёв, Гроза мурашок, Лихо мурашине, アントブリー, 聯合縮小兵, Lucas - Um Intruso no Formigueiro, مورچه کش, مورچه‌کش

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