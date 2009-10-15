Menu
Poster of Astro Boy
Poster of Astro Boy
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.3
2 posters
Kinoafisha Films Astro Boy

Astro Boy

Astro Boy 18+
Astro Boy - trailer in russian
Astro Boy  trailer in russian
Country Hong Kong / USA / Japan
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2009
Online premiere 26 November 2009
World premiere 15 October 2009
Release date
22 October 2009 Russia Парадиз 12+
15 October 2009 Australia
22 October 2009 Belarus
15 October 2009 Belgium 6
12 June 2011 Brazil
23 October 2009 China
23 October 2009 Denmark
9 December 2009 France
22 July 2010 Germany
5 February 2010 Great Britain
22 July 2010 Greece
5 February 2010 Ireland
22 October 2009 Kazakhstan
23 October 2009 Mexico
22 October 2009 Netherlands
21 January 2010 New Zealand PG
13 January 2010 South Korea
24 September 2010 Spain A
23 October 2009 Taiwan
23 October 2009 USA
22 October 2009 Ukraine
MPAA PG
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $39,886,986
Production Endgame Entertainment, Imagi Animation Studios, Imagi Crystal
Also known as
Astro Boy, Astroboy, Астробой, Astro, Astro Boy - Der Film, Astro dečak, Astro vaikis, Atom, Atom: アトム, Siêu nhí Astro, Tähepoiss, 原子小金刚, 原子小金剛, 铁臂阿童木, 阿童木
Director
David Bowers
Cast
Nicolas Cage
Nicolas Cage
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Bill Nighy
Bill Nighy
Elle Fanning
Elle Fanning
Cast and Crew
Cartoon rating

6.5
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Film Trailers All trailers
Astro Boy - trailer in russian
Astro Boy Trailer in russian
Astro Boy - fragment 1
Astro Boy Fragment 1
Stills
