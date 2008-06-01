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Poster of The Heirs
5.5
Kinoafisha Films The Heirs
5.5

The Heirs

, 2008
Nasledniki
Russia / Drama / 18+
Poster of The Heirs
5.5

Cast

Pavel Yurchenko
Timofey
Yekaterina Rednikova
Yekaterina Rednikova
Mother
Denis Karasyov
Denis Karasyov
Father
Vladimir Tolokonnikov
Vladimir Tolokonnikov
Uncle Styopa
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Head of Administration
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Man with Balalaika
Aleksandr Golubkov
Aleksandr Golubkov
Misha
Yulia Ivanovna Galkina
Yulia Ivanovna Galkina
Nadya
Konstantin Odegov
School Principal
Evgeniya Lapova
Evgeniya Lapova
Elena Yurevna
Director Konstantin Odegov
Writer Konstantin Odegov
Composer Aleksey Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 1 June 2008
Release date
1 June 2008 Russia Интерсинема 16+
Also known as
Nasledniki, Dedicové, Spadkobiercy cara, The Heirs, Наследники, 冬天的故事

Film rating

5.5
Rate 18 votes
4.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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