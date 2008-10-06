Cast
Nurzhuman Yqtymbaev
Kasym
Waldemar Szczepaniak
Ezhik
Cast and Crew
Director
Rustem Abdrashev
Writer
Pavel Finn
Composer
Kuat Shildebayev
Film details
Country
Russia / Kazakhstan
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2008
World premiere
6 October 2008
Release date
|14 December 2008
|Russia
| Никола-фильм
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|11 December 2008
|Belarus
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|11 December 2008
|Kazakhstan
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|6 October 2008
|South Korea
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|18 March 2011
|USA
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|11 December 2008
|Ukraine
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Worldwide Gross
$11,036
Production
Aldongar Productions, Kazakhfilm Studios, Tor Films
Also known as
Podarok Stalinu, Подарок Сталину, Darul pentru Stalin, Le cadeau à Staline, Poklon za Staljina, Prezent dla Stalina, The Gift to Stalin, Un cadeau pour Staline, Δώρο στον Στάλιν