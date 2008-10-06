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Poster of The Gift to Stalin
7.2
Kinoafisha Films The Gift to Stalin
7.2

The Gift to Stalin

, 2008
Podarok Stalinu
Russia, Kazakhstan / Drama / 18+
Poster of The Gift to Stalin
7.2

Cast

Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Yekaterina Rednikova
Yekaterina Rednikova
Verka
Nurzhuman Yqtymbaev
Kasym
Dalen Shintemirov
Sabyr
Bakhtiar Khoja
Bulgabi
Waldemar Szczepaniak
Ezhik
Director Rustem Abdrashev
Writer Pavel Finn
Composer Kuat Shildebayev
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Kazakhstan
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2008
World premiere 6 October 2008
Release date
14 December 2008 Russia Никола-фильм
11 December 2008 Belarus
11 December 2008 Kazakhstan
6 October 2008 South Korea
18 March 2011 USA
11 December 2008 Ukraine
Worldwide Gross $11,036
Production Aldongar Productions, Kazakhfilm Studios, Tor Films
Also known as
Podarok Stalinu, Подарок Сталину, Darul pentru Stalin, Le cadeau à Staline, Poklon za Staljina, Prezent dla Stalina, The Gift to Stalin, Un cadeau pour Staline, Δώρο στον Στάλιν

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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