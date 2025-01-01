Menu
Alyona Yakovleva
Alyona Yakovleva
Date of Birth
2 June 1961
Age
64 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
6.1
New Year's wife
(2012)
5.4
Ubiystvo na 100 millionov
(2013)
5.1
Rayskie kushchi
(2015)
Polyubi menya snova
Romantic
2025, Russia
Magazinchik na kolesah
Detective, Romantic
2024, Russia
Svet v okne
Romantic
2024, Russia
Durdom
Comedy
2023, Russia
Naperekor sudbe
Romantic
2021, Ukraine
Uravnenie s neizvestnymi. Segodnya ty umryosh
Crime, Detective
2020, Russia
Vozvraschenie
Drama, Romantic
2020, Russia
Na kachelyah sudby
Drama, Romantic
2018, Russia
Ptichka pevchaya
Romantic
2018, Ukraine
Friday Murders
Detective
2018, Russia
3.8
Реставратор
Реставратор
Detective
2018, Russia
I Know Your Secrets
Drama, Romantic, Detective
2016, Russia
5.1
Rayskie kushchi
Rayskie kushchi
Drama
2015, Russia
Watch trailer
Vse sokrovishcha mira
Drama, Romantic
2014, Russia
3.7
Mama, ya zhenyus
Mama, ya zhenyus
Romantic
2014, Russia
Lyubov nezhdannaya nagryanet
Drama, Romantic
2013, Ukraine
Ego lyubov
Drama, Romantic
2013, Russia
5.4
Ubiystvo na 100 millionov
Detective
2013, Russia
Zhenskiy doktor
Romantic
2012, Ukraine
Sklifosovsky
Drama, Romantic
2012, Russia
5.1
U boga svoi plany
U boga svoi plany
Drama, Romantic
2012, Russia
6.1
New Year's wife
New Year's wife
Comedy
2012, Russia
Gorodskoj romans
Drama, Romantic
2006, Ukraine
