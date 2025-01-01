Menu
Alyona Yakovleva
Date of Birth
2 June 1961
Age
64 years old
Zodiac sign
Gemini

New Year's wife 6.1
New Year's wife (2012)
Ubiystvo na 100 millionov 5.4
Ubiystvo na 100 millionov (2013)
Rayskie kushchi 5.1
Rayskie kushchi (2015)

Genre
Year
All 23 Films 6 TV Shows 17 Actress 23
Polyubi menya snova
Romantic 2025, Russia
Magazinchik na kolesah
Detective, Romantic 2024, Russia
Svet v okne
Romantic 2024, Russia
Durdom
Comedy 2023, Russia
Naperekor sudbe
Romantic 2021, Ukraine
Uravnenie s neizvestnymi. Segodnya ty umryosh
Crime, Detective 2020, Russia
Vozvraschenie
Drama, Romantic 2020, Russia
Na kachelyah sudby
Drama, Romantic 2018, Russia
Ptichka pevchaya
Romantic 2018, Ukraine
Friday Murders
Detective 2018, Russia
Реставратор 3.8
Detective 2018, Russia
I Know Your Secrets
Drama, Romantic, Detective 2016, Russia
Rayskie kushchi 5.1
Drama 2015, Russia
Vse sokrovishcha mira
Drama, Romantic 2014, Russia
Mama, ya zhenyus 3.7
Romantic 2014, Russia
Lyubov nezhdannaya nagryanet
Drama, Romantic 2013, Ukraine
Ego lyubov
Drama, Romantic 2013, Russia
Ubiystvo na 100 millionov 5.4
Ubiystvo na 100 millionov
Detective 2013, Russia
Zhenskiy doktor
Romantic 2012, Ukraine
Sklifosovsky
Drama, Romantic 2012, Russia
U boga svoi plany 5.1
Drama, Romantic 2012, Russia
New Year's wife 6.1
Comedy 2012, Russia
Gorodskoj romans
Drama, Romantic 2006, Ukraine
