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Poster of I Love You, Man
7.2
I Love You, Man - Trailer
Kinoafisha Films I Love You, Man
7.2

I Love You, Man

, 2009
I Love You, Man
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of I Love You, Man
7.2
I Love You, Man - Trailer
I Love You, Man  Trailer

Cast

Paul Rudd
Paul Rudd
Peter Klaven
Jason Segel
Jason Segel
Sydney Fife
Rashida Jones
Rashida Jones
Zooey Rice
Jon Favreau
Jon Favreau
Barry
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Oswald Klaven
Jaime Pressly
Jaime Pressly
Denise
Andy Samberg
Andy Samberg
Robbie Klaven
Sarah Burns
Sarah Burns
Hailey
Greg Levine
Hailey's Date
Jane Curtin
Jane Curtin
Joyce Klaven
Director John Hamburg
Writer John Hamburg, Larry Levin
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2009
Online premiere 23 April 2009
World premiere 20 March 2009
Release date
13 August 2009 Russia Централ Партнершип 16+
4 June 2009 Australia
13 August 2009 Belarus
20 March 2009 Brazil
20 March 2009 Canada
19 June 2009 Denmark
24 April 2009 Estonia
29 July 2009 France
23 April 2009 Germany
17 April 2009 Great Britain
17 April 2009 Ireland
13 August 2009 Kazakhstan
28 May 2009 Netherlands
11 June 2009 Portugal
20 March 2009 Romania 12
4 June 2009 Slovakia 12
29 May 2009 Sweden
20 March 2009 USA
13 August 2009 Ukraine
15 May 2009 Viet Nam
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $91,980,359
Production Dreamworks Pictures, De Line Pictures, Bernard Gayle Productions
Also known as
I Love You, Man, Te amo, brother, Люблю тебя, чувак, 40otokono virgin load, 40男のバージンロード, Adamım Benim!, Caut cavaler de onoare, Čovječe, volim te, Es mīlu tevi, vecīt, És o Maior, Meu!, Eu Te Amo, Cara, J't'aime mon homme, Kallis oled, vana, Kámoš k pohledání, Kamoš za všetky drobné, Let's Make Friends, Myliu tave, žmogau, Se agapao, file, Seni yaxshi ko'raman, yigit, Səni sevirəm, dostum, Spancserek, Stari, rad te imam, Stary, kocham cię, Te amo, hermano, Te quiero, tío, Trauzeuge gesucht!, Và Em Cũng Yêu Anh, Volim te, čoveče, Σε αγαπάω, φίλε, Жақсы көремін, жігіт, Люблю тебе, чувак, Обичам те, човече, 麻吉伴郎

Film rating

7.2
Rate 18 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Quotes

Sydney Fife You get home safe, Pistol.
Peter Klaven You got it, Joben.
Sydney Fife I'm sorry, what?
Peter Klaven Er... nothing.
Sydney Fife No, what did you say?
Peter Klaven Nah, I don't know... You nicknamed me Pistol, and I just called you... "Joben"... It means nothing... I don't... I'm drunk... I'm gonna call a cab.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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