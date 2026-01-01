Menu
Mario Sgueglia
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Horror actor

Popular Films

Lolita Lobosco 7.0
Lolita Lobosco (2021)
Il padre d'Italia 6.4
Il padre d'Italia (2017)
Luna Park 6.3
Luna Park (2021)

Filmography

Genre
Year
Una storia nera 5.8
Thriller 2024, Italy
Pantafa 5.1
Horror 2022, Italy
Watch trailer
Luna Park 6.3
Luna Park
Romantic 2021, Italy
Lolita Lobosco 7
Lolita Lobosco
Drama, Crime, Detective 2021, Italy
Naufragi 6.2
Naufragi Naufragi
Drama 2021, Italy
Il padre d'Italia 6.4
Il padre d'Italia Il padre d'Italia
Drama 2017, Italy
Watch trailer
