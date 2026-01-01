Menu
Mario Sgueglia
Mario Sgueglia
Mario Sgueglia
Mario Sgueglia
Mario Sgueglia
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Horror actor
Popular Films
7.0
Lolita Lobosco
(2021)
6.4
Il padre d'Italia
(2017)
6.3
Luna Park
(2021)
Filmography
Genre
All
Crime
Detective
Drama
Horror
Romantic
Thriller
Year
All
2024
2022
2021
2017
All
6
Films
4
TV Shows
2
Actor
6
5.8
Una storia nera
Una storia nera
Thriller
2024, Italy
5.1
Pantafa
Pantafa
Horror
2022, Italy
Watch trailer
6.3
Luna Park
Romantic
2021, Italy
7
Lolita Lobosco
Drama, Crime, Detective
2021, Italy
6.2
Naufragi
Naufragi
Drama
2021, Italy
6.4
Il padre d'Italia
Il padre d'Italia
Drama
2017, Italy
Watch trailer
