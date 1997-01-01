Amanda Campana

Menu
Date of Birth
1 January 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.2
Diabolik: Ginko Attacks
(2022)
Tickets
4.9
Bastardi a mano armata
(2021)
0.0
Summertime
(2020)
Filmography
Hotel Costiera
Drama, Action
2025, Italy
5.2
Diabolik: Ginko Attacks
Diabolik - Ginko all'attacco!
Action, Crime, Detective
2022, Italy
Watch trailer
Tickets
4.9
Bastardi a mano armata
Bastardi a mano armata
Crime
2021, Italy / Brazil
Summertime
Drama, Romantic
2020, Italy
