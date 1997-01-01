Amanda Campana

Menu
Date of Birth
1 January 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Filmography

Hotel Costiera
Hotel Costiera
Drama, Action 2025, Italy
Diabolik: Ginko Attacks 5.2
Diabolik: Ginko Attacks Diabolik - Ginko all'attacco!
Action, Crime, Detective 2022, Italy
Bastardi a mano armata 4.9
Bastardi a mano armata Bastardi a mano armata
Crime 2021, Italy / Brazil
Summertime
Summertime
Drama, Romantic 2020, Italy
