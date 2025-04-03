Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Batya 2. Ded
1 poster
Going 710
Not going 53
Kinoafisha Films Batya 2. Ded

Batya 2. Ded

Batya 2. Ded 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 710
Not going 53
Batya 2. Ded - основной trailer
Batya 2. Ded  основной trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2025
Online premiere 16 May 2025
World premiere 3 April 2025
Release date
3 April 2025 Russia Централ Партнершип
3 April 2025 Belarus
3 April 2025 Kazakhstan 12+
3 April 2025 Kyrgyzstan 12+
3 April 2025 Uzbekistan 12+
Worldwide Gross $20,557,184
Production Good Story Media
Also known as
Batya 2. Ded, Isake 2, Батя 2. Дед
Director
Ilya Uchitel
Ilya Uchitel
Cast
Vladimir Vdovichenkov
Vladimir Vdovichenkov
Stanislav Starovoytov
Stanislav Starovoytov
Nadezhda Mikhalkova
Nadezhda Mikhalkova
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Yevgeni Tsyganov
Yevgeni Tsyganov
Cast and Crew

Film rating

7.0
Rate 152 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1833
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

tihiy-stl 6 April 2025, 21:28
Неплохой фильм, но первый был лучше..как-то более естественнее, ближе...
89625583836 11 April 2025, 01:53
Первая часть прям зашла) 10 из 10.\
Вторая часть разочаровала увы! Ставлю 1) ходить не стоит, фильм не о чем!
Film Trailers All trailers
Batya 2. Ded - основной trailer
Batya 2. Ded Основной trailer
Batya 2. Ded - teaser-trailer 2
Batya 2. Ded Teaser-trailer 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more