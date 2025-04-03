Batya 2. Ded
Batya 2. Ded
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Russia
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2025
Online premiere
16 May 2025
World premiere
3 April 2025
Release date
|3 April 2025
|Russia
| Централ Партнершип
|
|3 April 2025
|Belarus
|
|
|3 April 2025
|Kazakhstan
|
|12+
|3 April 2025
|Kyrgyzstan
|
|12+
|3 April 2025
|Uzbekistan
|
|12+
Worldwide Gross
$20,557,184
Production
Good Story Media
Also known as
Batya 2. Ded, Isake 2, Батя 2. Дед
Вторая часть разочаровала увы! Ставлю 1) ходить не стоит, фильм не о чем!