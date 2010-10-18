Menu
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Andrey Andreev

Date of Birth
18 October 2010
Age
14 years old
Zodiac sign
Libra

Batya 2. Ded 7.0
Batya 2. Ded (2025)
Soldatik 6.8
Soldatik (2018)
Moyo sobache delo 5.9
Moyo sobache delo (2024)

Batya 2. Ded
Comedy 2025, Russia
Comedy 2025, Russia
Family, Comedy 2024, Russia
Family, Adventure 2022, Russia
Comedy, Romantic 2021, Russia
Drama, War 2018, Russia
