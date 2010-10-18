Menu
Filmography
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Andrey Andreev
Date of Birth
18 October 2010
Age
14 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
7.0
Batya 2. Ded
(2025)
6.8
Soldatik
(2018)
5.9
Moyo sobache delo
(2024)
Filmography
Batya 2. Ded
Comedy
2025, Russia
7
Batya 2. Ded
Batya 2. Ded
Comedy
2025, Russia
5.9
Moyo sobache delo
Moyo sobache delo
Family, Comedy
2024, Russia
5.3
Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie
Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie
Family, Adventure
2022, Russia
Batya
Comedy, Romantic
2021, Russia
6.8
Soldatik
Soldatik
Drama, War
2018, Russia
