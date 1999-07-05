Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Talyzina
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Talyzina
Anastasiya Talyzina
Date of Birth
5 July 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.9
The Centaur
(2023)
7.6
Ya delayu shag
(2023)
Tickets
7.5
Znakomstvo roditeley
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Family
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Sport
Thriller
War
Year
All
2027
2026
2025
2024
2023
2021
2020
All
18
Films
10
TV Shows
8
Actress
18
Trenirovka gneva
Comedy, Sport
2027, Russia
Kouch
2026, Russia
Zato
Crime, Thriller
2025, Russia
Slezy v bolshom gorode
Romantic
2025, Russia
Tango na oskolkah
Romantic, Mystery
2025, Russia
Batya 2. Ded
Comedy
2025, Russia
7.3
Odin khoroshiy den
Odin khoroshiy den
Romantic
2025, Russia
Watch trailer
7.5
Znakomstvo roditeley
Znakomstvo roditeley
Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
7
Batya 2. Ded
Batya 2. Ded
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Vzroslye
Drama, Comedy
2024, Russia
Tango
Romantic, Mystery
2023, Russia
5.5
Vozdukh
Vozdukh
Drama, War
2023, Russia
Watch trailer
7.9
The Centaur
Kentavr
Drama, Thriller
2023, Russia
Watch trailer
7.6
Ya delayu shag
YA delayu shag
Drama, Romantic
2023, Russia
Watch trailer
Tickets
6.3
God rozhdeniya
God rozhdeniya
Sci-Fi, Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Moya bolshaya tayna
Thriller, Drama
2021, Russia
5.8
Vladivostok
Vladivostok
Drama
2021, Russia
Watch trailer
Tonkie materii
Drama, Romantic
2020, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree