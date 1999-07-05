Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Talyzina
Anastasiya Talyzina
Kinoafisha Persons Anastasiya Talyzina

Anastasiya Talyzina

Date of Birth
5 July 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

The Centaur 7.9
The Centaur (2023)
Ya delayu shag 7.6
Ya delayu shag (2023)
Znakomstvo roditeley 7.5
Znakomstvo roditeley (2025)

Filmography

Genre
Year
All 18 Films 10 TV Shows 8 Actress 18
Trenirovka gneva
Comedy, Sport 2027, Russia
Kouch
2026, Russia
Zato
Crime, Thriller 2025, Russia
Slezy v bolshom gorode
Slezy v bolshom gorode
Romantic 2025, Russia
Tango na oskolkah
Tango na oskolkah
Romantic, Mystery 2025, Russia
Batya 2. Ded
Batya 2. Ded
Comedy 2025, Russia
Odin khoroshiy den 7.3
Odin khoroshiy den Odin khoroshiy den
Romantic 2025, Russia
Watch trailer
Znakomstvo roditeley 7.5
Znakomstvo roditeley Znakomstvo roditeley
Comedy, Family 2025, Russia
Watch trailer
Batya 2. Ded 7
Batya 2. Ded Batya 2. Ded
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Vzroslye
Vzroslye
Drama, Comedy 2024, Russia
Tango
Romantic, Mystery 2023, Russia
Vozdukh 5.5
Vozdukh Vozdukh
Drama, War 2023, Russia
Watch trailer
The Centaur 7.9
The Centaur Kentavr
Drama, Thriller 2023, Russia
Watch trailer
Ya delayu shag 7.6
Ya delayu shag YA delayu shag
Drama, Romantic 2023, Russia
Watch trailer
Tickets
God rozhdeniya 6.3
God rozhdeniya God rozhdeniya
Sci-Fi, Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Moya bolshaya tayna
Moya bolshaya tayna
Thriller, Drama 2021, Russia
Vladivostok 5.8
Vladivostok Vladivostok
Drama 2021, Russia
Watch trailer
Tonkie materii
Tonkie materii
Drama, Romantic 2020, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more