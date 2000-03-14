Menu
7.2 IMDb Rating: 7.5
Kinoafisha Films Erin Brockovich

Erin Brockovich

Erin Brockovich 18+
Synopsis

An unemployed single mother becomes a legal assistant and almost single-handedly brings down a California power company accused of polluting a city's water supply.
Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2000
Online premiere 22 August 2016
World premiere 14 March 2000
Release date
25 May 2000 Russia 16+
13 April 2000 Argentina
13 April 2000 Australia
20 April 2000 Brazil
17 March 2000 Canada
13 April 2000 Czechia
28 April 2000 Denmark
12 May 2000 Estonia
21 April 2000 Finland
26 April 2000 France
6 April 2000 Germany
7 April 2000 Great Britain
28 April 2000 Greece
4 May 2000 Hong Kong
20 April 2000 Hungary
28 April 2000 Iceland
7 April 2000 Ireland
25 May 2000 Israel
14 April 2000 Italy
27 May 2000 Japan
25 May 2000 Kazakhstan
2 August 2000 Kuwait
12 May 2000 Lithuania
27 April 2000 Malaysia
19 March 2001 Mexico
27 April 2000 Netherlands
13 April 2000 New Zealand
14 April 2000 Norway
22 March 2001 Peru
14 June 2000 Philippines
19 May 2000 Poland
31 March 2000 Portugal
20 April 2000 Singapore
22 June 2000 Slovenia
21 April 2000 South Africa
4 May 2000 South Korea
7 April 2000 Spain
7 April 2000 Sweden
7 April 2001 Switzerland
29 April 2000 Taiwan
26 May 2000 Thailand
14 April 2000 Turkey
17 March 2000 USA
25 May 2000 Ukraine
19 April 2000 Venezuela
MPAA R
Budget $52,000,000
Worldwide Gross $257,851,763
Production Universal Pictures, Columbia Pictures, Jersey Films
Also known as
Erin Brockovich, Erin Brockovich, una mujer audaz, Ерин Брокович, Erin Brockovich - Forte come la verità, Erin Brockovich, seule contre tous, Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento, Erin Brockovich: Zűrös természet, Erin Brockovichová, Erina Brokovič, Ērina Brokoviča, Nghị Lực Sống, Tatlı bela, Una mujer audaz, Yom Hak Mai Yom Ngo, Εριν Μπρόκοβιτς, Έριν Μπρόκοβιτς, Ерін Брокович, Эрин Брокович, Эрин Брокович: Красивая и решительная, एरिन ब्रोकोविच, エリン・ブロコビッチ, 埃琳·布罗克维奇, 永不妥协, 永不妥協, 阿莲正传
Director
Steven Soderbergh
Steven Soderbergh
Cast
Julia Roberts
Julia Roberts
Albert Finney
Veanne Cox
Aaron Eckhart
Aaron Eckhart
Cherry Jones
Cherry Jones
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Quotes
Kurt Potter Wha... how did you do this?
Erin Brockovich Well, um, seeing as how I have no brains or legal expertise, and Ed here was losing all faith in the system, am I right?
Ed Masry Oh, yeah, completely. No faith, no faith...
Erin Brockovich I just went out there and performed sexual favors. Six hundred and thirty-four blow jobs in five days... I'm really quite tired.
