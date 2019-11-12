Menu
Russian
Poster of Dark Waters
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.6
Dark Waters

Dark Waters 18+
Dark Waters - trailer
Dark Waters  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2019
Online premiere 18 February 2020
World premiere 12 November 2019
Release date
6 February 2020 Russia Парадиз 16+
12 March 2020 Argentina
5 March 2020 Australia
8 October 2020 Austria
19 February 2020 Belgium
13 February 2020 Brazil
29 November 2019 Canada
5 March 2020 Chile
20 February 2020 Colombia
28 May 2020 Denmark
28 February 2020 Ecuador
3 July 2020 Finland
26 February 2020 France
8 October 2020 Germany
28 February 2020 Great Britain
5 March 2020 Greece
30 January 2020 Hong Kong
27 February 2020 Hungary
27 November 2019 Indonesia
28 February 2020 Ireland
20 February 2020 Israel
20 February 2020 Italy
17 December 2021 Japan
5 December 2019 Kuwait
5 December 2019 Lebanon
26 February 2020 Luxembourg
24 April 2020 Mexico
20 February 2020 Netherlands
5 March 2020 New Zealand
12 March 2020 Peru
27 November 2019 Philippines
9 January 2020 Portugal
5 December 2019 Saudi Arabia
19 March 2020 Serbia
2 January 2020 Singapore
13 January 2020 South Africa
11 March 2020 South Korea
24 January 2020 Spain
6 March 2020 Sweden
15 October 2020 Switzerland
30 January 2020 Taiwan
7 February 2020 Turkey
5 December 2019 UAE
6 December 2019 USA
12 March 2020 Uruguay
MPAA PG-13
Worldwide Gross $23,108,017
Production Participant, Willi Hill, Killer Content
Also known as
Dark Waters, El precio de la verdad, Vergiftete Wahrheit, Aguas oscuras, Aigües fosques, Cái Giá Của Sự Thật, Cattive acque, Dark Waters - Verdade Envenenada, Dry Run, Eaux troubles, Kalne vode, Karanlık Sular, Loyqa suv, Lupta pentru adevăr, Mroczne wody, Mutne vode, O Preço da Verdade, Parashat Ha'Ma'yim, Peitelty totuus, Sötét vizeken, The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare, Tume vesi, Tumšie ūdeņi, Σκοτεινά νερά, Мутне воде, Темні води, Тёмные воды, Тъмни води, ダーク・ウォーターズ　巨大企業が恐れた男, 黑水風暴
Director
Todd Haynes
Todd Haynes
Cast
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
William Jackson Harper
William Jackson Harper
Bill Pullman
Bill Pullman
Tim Robbins
Tim Robbins
Cast and Crew
Films Based on True Stories

8.1
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Quotes
Robert Bilott The system is rigged. They want us to believe that it'll protect us, but that's a lie. We protect us. We do. Nobody else. Not the companies, not the scientists, not the government. Us.
Dark Waters - trailer
Dark Waters Trailer
Dark Waters - trailer in russian
Dark Waters Trailer in russian
