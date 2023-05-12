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Poster of Rally Road Racers
6.1
Rally Road Racers - Trailer
Kinoafisha Films Rally Road Racers
6.1

Rally Road Racers

, 2023
Rally Road Racers
UAE, Great Britain, USA / Animation, Comedy, Family / 18+
Trailers
Poster of Rally Road Racers
6.1
Rally Road Racers - Trailer
Rally Road Racers  Trailer

Synopsis

Zhi, a rookie race car driver, gets the opportunity to compete against the reigning champion of the rally car circuit. With help from a former driver-turned-mechanic, Zhi must overcome treacherous terrain, rival racers, and unexpected obstacles to prove he has what it takes to be the next great racer.

Cast

Chloe Bennet
Chloe Bennet
Shelby
Sharon Horgan
Sharon Horgan
Abby Jacks
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Gnash
Jimmy O. Yang
Jimmy O. Yang
Zhi
Catherine Tait
Catherine Tait
Juni
Lisa Liu
Granny Bai
John Cleese
John Cleese
Archie Vainglorious
Nick Heath
Dirty Track Announcer
Nick Heath
Dirty Track Announcer
Naomi McDonald
Adalina
Rebecca Yeo
Bling and Bling
Director Ross Venokur
Writer Ross Venokur, Peter S. Seaman, John H. Williams
Composer Tom Howe
Cast and Crew

Animated film details

Country UAE / Great Britain / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2023
Online premiere 31 August 2023
World premiere 12 May 2023
Release date
22 June 2023 Russia Вольга
5 October 2023 Azerbaijan 6+
5 September 2024 Brazil L
22 February 2024 Croatia
19 October 2023 Czechia U
6 May 2024 Denmark
28 July 2023 Estonia
12 April 2024 Finland
14 August 2024 France
24 August 2023 Georgia PG
15 September 2023 Great Britain 12A
14 July 2023 Iceland Unrated
22 June 2023 Kyrgyzstan
8 September 2023 Latvia U
25 August 2023 Lithuania V
13 July 2023 Moldova
7 July 2023 Romania o.A.
28 July 2023 Spain 7i
23 February 2024 Sweden Btl
12 May 2023 USA PG
24 August 2023 Ukraine
22 June 2023 Uzbekistan 6+
14 July 2023 Viet Nam
MPAA PG
Worldwide Gross $3,204,824
Production Riverstone Pictures, Kintop Pictures, CIS Cinema 3D
Also known as
Rally Road Racers, Corrida Maluca, Állati iramban, Brzi i neustrašivi, De raske & de rå, De raske og de rå, Greiti ir pūkuoti, Hurjapäät renkailla, Kahraman Yarışçılar, Les Rois du rallye, Merotz Ha'Kha'yot Ha'Gaddol, Piloții de raliu, Ralliässad, Rallygänget - De snabba & de tuffa, Tay Đua Kiệt Xuất, The Silk Road Rally, Zbesilá jazda, Zběsilá jízda, Zwierzaki na resorach, Брзи и бестрашни, Зверогонщики, Звіротачки, Corrida Maluca: Velozes e Divertidos

Cartoon rating

6.1
Rate 21 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3216 In the Animation genre  373 In the Comedy genre  863 In the Family genre  319 In films of UAE  3 In films of Great Britain  255 In films of USA  1935 In films of 2023  202
Updated 20 February 2026

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