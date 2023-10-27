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Poster of Freud's Last Session
6.9
Freud's Last Session - Trailer 2
Kinoafisha Films Freud's Last Session
6.9

Freud's Last Session

, 2023
Freud's Last Session
USA, Great Britain / Drama / 18+
Trailers
Poster of Freud's Last Session
6.9
Freud's Last Session - Trailer 2
Freud's Last Session  Trailer 2

Synopsis

On the eve of the Second World War and the end of his life, Sigmund Freud invites iconic author C.S. Lewis for a debate over the existence of God. Innovatively, the film explores Freud’s unique relationship with his lesbian daughter Anna, and Lewis’ unconventional romance with his best friend’s mother. The movie interweaves past, present and fantasy, bursting from the confines of Freud’s study on a dynamic journey.

Cast

Matthew Goode
Matthew Goode
C. S. Lewis
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Sigmund Freud
Jodi Balfour
Dorothy Burlingham
Stephen Campbell Moore
Stephen Campbell Moore
J.R.R. Tolkien
Liv Lisa Fries
Liv Lisa Fries
Anna Freud
Jeremy Northam
Jeremy Northam
Ernest Jones
Orla Brady
Janie Moore
George Andrew-Clarke
Paddy Moore
Rhys Mannion
Rhys Mannion
C. S. Lewis (Age 19)
Pádraic Delaney
Warren Lewis
Director Matt Brown
Writer Mark St. Germain, Matt Brown, Armand M. Nicholi Jr.
Composer Coby Brown
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2023
Online premiere 22 December 2023
World premiere 27 October 2023
Release date
18 April 2024 Russia Капелла Фильм
18 April 2024 Australia M
29 February 2024 Azerbaijan
21 March 2024 Bulgaria
12 January 2024 Canada
19 December 2024 Croatia o.A.
4 June 2025 France
19 December 2024 Germany 12
14 June 2024 Great Britain 12A
23 May 2024 Greece
20 June 2024 Israel
28 November 2024 Italy
18 April 2024 Kazakhstan 16+
29 February 2024 Kyrgyzstan
18 October 2024 Latvia N12
15 November 2024 Lithuania N13
29 February 2024 Moldova
19 December 2024 Montenegro o.A.
19 December 2024 Serbia o.A.
21 August 2024 South Korea 15
8 March 2024 Spain
29 February 2024 Tajikistan
19 January 2024 USA PG-13
21 March 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $4,190,596
Production Sony Pictures Classics, Fís Éireann / Screen Ireland, West End Films
Also known as
Freud's Last Session, La última sesión de Freud, A Última Sessão de Freud, Freida pēdējā sesija, Freud - Jenseits des Glaubens, Freud - L'ultima analisi, Freud, la dernière confession, Freud: Az utolsó pszichoanalízis, Freud: Jenseits des Glaubens, Freud'un Son Seansı, Ha'Tipool Ha'Akharon shel Freud, Ostatnia sesja Freuda, Paskutinė Froido sesija, Η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ, Останній сеанс Фройда, По Фрейду, Последният сеанс на Фройд, 佛洛伊德的最後一堂課, 弗洛伊德的最后一会, Последний сеанс Фрейда

Film rating

6.9
Rate 26 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2043 In the Drama genre  895 In films of USA  1239 In films of Great Britain  166 In films of 2023  115
Updated 22 February 2026

Film Trailers

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Freud's Last Session - Trailer 2
Freud's Last Session Trailer 2
Freud's Last Session - Trailer
Freud's Last Session Trailer
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