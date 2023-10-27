|18 April 2024
|Russia
|Капелла Фильм
|18 April 2024
|Australia
|M
|29 February 2024
|Azerbaijan
|21 March 2024
|Bulgaria
|12 January 2024
|Canada
|19 December 2024
|Croatia
|o.A.
|4 June 2025
|France
|19 December 2024
|Germany
|12
|14 June 2024
|Great Britain
|12A
|23 May 2024
|Greece
|20 June 2024
|Israel
|28 November 2024
|Italy
|18 April 2024
|Kazakhstan
|16+
|29 February 2024
|Kyrgyzstan
|18 October 2024
|Latvia
|N12
|15 November 2024
|Lithuania
|N13
|29 February 2024
|Moldova
|19 December 2024
|Montenegro
|o.A.
|19 December 2024
|Serbia
|o.A.
|21 August 2024
|South Korea
|15
|8 March 2024
|Spain
|29 February 2024
|Tajikistan
|19 January 2024
|USA
|PG-13
|21 March 2024
|Uzbekistan