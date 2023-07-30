Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Gran Turismo
8.0
Gran Turismo - Trailer 2
Kinoafisha Films Gran Turismo
8.0

Gran Turismo

, 2023
Gran Turismo
USA, Japan / Action, Adventure, Drama / 18+
Trailers
Poster of Gran Turismo
8.0
Gran Turismo - Trailer 2
Gran Turismo  Trailer 2

Synopsis

The ultimate wish fulfilment tale of a teenage Gran Turismo player whose gaming skills won a series of Nissan competitions to become an actual professional race car driver. Based on a true story.

Cast

Orlando Bloom
Orlando Bloom
Danny Moore
David Harbour
David Harbour
Jack Salter
Archie Madekwe
Archie Madekwe
Jann Mardenborough
Darren Barnet
Darren Barnet
Matty Davis
Josha Stradowski
Josha Stradowski
Nicholas Capa
Archie Madekwe
Archie Madekwe
Jann Mardenborough
Takehiro Hira
Takehiro Hira
Kazunori Yamauchi
Geri Halliwell-Horner
Lesley Mardenborough
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Steve Mardenborough
Daniel Puig
Coby Mardenborough
Maeve Courtier-Lilley
Audrey
Director Neill Blomkamp
Writer Jason Hall, Zach Baylin, Alex Tse
Composer Lorne Balfe, Andrew Kawczynski
Cast and Crew

Film details

Country USA / Japan
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 September 2023
World premiere 30 July 2023
Release date
24 August 2023 Algeria
11 August 2023 Andorra
24 August 2023 Argentina +13
24 August 2023 Aruba
10 August 2023 Australia
5 August 2023 Austria
10 August 2023 Azerbaijan 13+
9 August 2023 Belgium
24 August 2023 Bosnia and Herzegovina
10 August 2023 Brazil
11 August 2023 Bulgaria
11 August 2023 Canada
11 August 2023 China
10 August 2023 Croatia
10 August 2023 Czechia
17 August 2023 Denmark 11
10 August 2023 Ecuador
11 August 2023 Estonia
25 August 2023 Finland Tulossa
9 August 2023 France
10 August 2023 Georgia PG-13
10 August 2023 Germany
11 August 2023 Great Britain
17 August 2023 Greece
24 August 2023 Guatemala
24 August 2023 Guyana
10 August 2023 Hong Kong
10 August 2023 Hungary
9 August 2023 Iceland Unrated
25 August 2023 India
23 August 2023 Indonesia 13+
11 August 2023 Ireland 12A
9 August 2023 Israel All
20 September 2023 Italy
15 September 2023 Japan
10 August 2023 Kazakhstan
24 August 2023 Kosovo
10 August 2023 Kuwait
10 August 2023 Kyrgyzstan 12+
11 August 2023 Latvia (none)
11 August 2023 Lithuania
10 August 2023 Macao B
24 August 2023 Mexico
10 August 2023 Moldova 12
10 August 2023 Montenegro
10 August 2023 Netherlands 12
10 August 2023 New Zealand
24 August 2023 North Macedonia
11 August 2023 Norway
24 August 2023 Panama
24 August 2023 Peru
30 August 2023 Philippines
11 August 2023 Poland
10 August 2023 Portugal
10 August 2023 Puerto Rico PG-13
11 August 2023 Romania o.A.
24 August 2023 Saint Kitts and Nevis
10 August 2023 Serbia
9 August 2023 Singapore
10 August 2023 Slovakia 12
24 August 2023 Slovenia
11 August 2023 South Africa
30 August 2023 South Korea
11 August 2023 Spain
11 August 2023 Sweden
10 August 2023 Switzerland 12
10 August 2023 Taiwan
25 August 2023 Tajikistan
10 August 2023 Thailand
24 August 2023 Trinidad and Tobago
25 August 2023 Turkey
25 August 2023 Turkmenistan
10 August 2023 UAE 18TC
11 August 2023 USA
10 August 2023 Ukraine
10 August 2023 Uzbekistan
11 August 2023 Viet Nam
24 August 2023 Virgin Islands (U.S.)
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $122,076,738
Production Columbia Pictures, PlayStation Productions, 2.0 Entertainment
Also known as
Gran Turismo, Gran Turismo: De jugador a corredor, Гран Туризмо, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, Gran Turismo: Based on a True Story, Gran Turismo: De Jogador a Corredor, Gran Turismo: Tay Đua Cự Phách, Gran Turizmo, GT Gran Turismo. De gamer a racer, GT：跨界玩家, GT赛车, GT赛车：极速狂飙, GT跑車浪漫旅, Ґран Туризмо, グランツーリスモ, 头号赛车手, GT. Gran Turismo, گرن توریسمو, Gran Turismo. No spēles līdz trasei, Gran Turismo: D'après une histoire vraie, Gran Turismo - De Jogador a Corredor

Film rating

8.0
Rate 71 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  284 In the Action genre  85 In the Adventure genre  83 In the Drama genre  122 In films of USA  196 In films of Japan  23 In films of 2023  16
Updated 30 July 2026

Film Trailers

All trailers
Gran Turismo - Trailer 2
Gran Turismo Trailer 2
Gran Turismo - Trailer
Gran Turismo Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

[from trailer]
Jack Salter If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Gran Turismo

Halo
Halo Mystery, Action, Sci-Fi, Thriller, Adventure
2018, USA / New Zealand
0.0
Haven
Haven Action, Drama
2004, USA / Great Britain / Germany / Spain
6.0
Thunderbolts*
Thunderbolts* Action, Adventure, Sci-Fi
2025, USA
7.0
Chappie
Chappie Action, Thriller
2015, USA / Mexico
7.0
Elysium
Elysium Drama, Sci-Fi
2013, USA
6.0
The Green Hornet
The Green Hornet Action, Adventure
2010, USA
7.0
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Adventure, Action
2003, USA
8.0
Thin Ice
Thin Ice Drama
2011, USA
6.0
Main Street
Main Street Drama
2010, USA
5.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more