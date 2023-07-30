The ultimate wish fulfilment tale of a teenage Gran Turismo player whose gaming skills won a series of Nissan competitions to become an actual professional race car driver. Based on a true story.
|24 August 2023
|Algeria
|11 August 2023
|Andorra
|24 August 2023
|Argentina
|+13
|24 August 2023
|Aruba
|10 August 2023
|Australia
|5 August 2023
|Austria
|10 August 2023
|Azerbaijan
|13+
|9 August 2023
|Belgium
|24 August 2023
|Bosnia and Herzegovina
|10 August 2023
|Brazil
|11 August 2023
|Bulgaria
|11 August 2023
|Canada
|11 August 2023
|China
|10 August 2023
|Croatia
|10 August 2023
|Czechia
|17 August 2023
|Denmark
|11
|10 August 2023
|Ecuador
|11 August 2023
|Estonia
|25 August 2023
|Finland
|Tulossa
|9 August 2023
|France
|10 August 2023
|Georgia
|PG-13
|10 August 2023
|Germany
|11 August 2023
|Great Britain
|17 August 2023
|Greece
|24 August 2023
|Guatemala
|24 August 2023
|Guyana
|10 August 2023
|Hong Kong
|10 August 2023
|Hungary
|9 August 2023
|Iceland
|Unrated
|25 August 2023
|India
|23 August 2023
|Indonesia
|13+
|11 August 2023
|Ireland
|12A
|9 August 2023
|Israel
|All
|20 September 2023
|Italy
|15 September 2023
|Japan
|10 August 2023
|Kazakhstan
|24 August 2023
|Kosovo
|10 August 2023
|Kuwait
|10 August 2023
|Kyrgyzstan
|12+
|11 August 2023
|Latvia
|(none)
|11 August 2023
|Lithuania
|10 August 2023
|Macao
|B
|24 August 2023
|Mexico
|10 August 2023
|Moldova
|12
|10 August 2023
|Montenegro
|10 August 2023
|Netherlands
|12
|10 August 2023
|New Zealand
|24 August 2023
|North Macedonia
|11 August 2023
|Norway
|24 August 2023
|Panama
|24 August 2023
|Peru
|30 August 2023
|Philippines
|11 August 2023
|Poland
|10 August 2023
|Portugal
|10 August 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|11 August 2023
|Romania
|o.A.
|24 August 2023
|Saint Kitts and Nevis
|10 August 2023
|Serbia
|9 August 2023
|Singapore
|10 August 2023
|Slovakia
|12
|24 August 2023
|Slovenia
|11 August 2023
|South Africa
|30 August 2023
|South Korea
|11 August 2023
|Spain
|11 August 2023
|Sweden
|10 August 2023
|Switzerland
|12
|10 August 2023
|Taiwan
|25 August 2023
|Tajikistan
|10 August 2023
|Thailand
|24 August 2023
|Trinidad and Tobago
|25 August 2023
|Turkey
|25 August 2023
|Turkmenistan
|10 August 2023
|UAE
|18TC
|11 August 2023
|USA
|10 August 2023
|Ukraine
|10 August 2023
|Uzbekistan
|11 August 2023
|Viet Nam
|24 August 2023
|Virgin Islands (U.S.)