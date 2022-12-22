Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rock Dog 3: Battle the Beat
7.0
Rock Dog 3: Battle the Beat - Trailer
Kinoafisha Films Rock Dog 3: Battle the Beat
7.0

Rock Dog 3: Battle the Beat

, 2022
Rock Dog 3: Battle the Beat
USA, China / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Rock Dog 3: Battle the Beat
7.0
Rock Dog 3: Battle the Beat - Trailer
Rock Dog 3: Battle the Beat  Trailer

Cast

Ashleigh Ball
Ashleigh Ball
Sheep
Andrew Francis
Andrew Francis
Wolf
Kathleen Barr
Kathleen Barr
Eddie Izzard
Eddie Izzard
Angus Scattergood
Bethany Brown
Bethany Brown
Lucy
Nicole Oliver
Lezah
Jason Simpson
Cathy Weseluck
Michael Adamthwaite
Michael Adamthwaite
Carl
Andrea Libman
Brian Drummond
Brian Drummond
Floyd
Graham Hamilton
Bodi
Director Anthony Bell
Writer Rob Muir
Composer Richard Evans, Matthew Gerrard, Matt Mahaffey
Cast and Crew

Animated film details

Country USA / China
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 January 2023
World premiere 22 December 2022
Release date
23 February 2023 Russia Global Film
23 February 2023 Azerbaijan 6+
13 August 2026 Croatia jugendfrei
9 March 2023 Georgia PG
26 October 2023 Greece
2 March 2023 Israel All
23 February 2023 Kazakhstan 6+
23 February 2023 Kyrgyzstan
24 March 2023 Latvia U
24 March 2023 Lithuania
11 May 2023 Moldova
9 March 2023 Singapore PG
28 March 2024 South Korea ALL
26 January 2023 UAE TBC
2 February 2023 Ukraine
23 February 2023 Uzbekistan 6+
Worldwide Gross $892,809
Production Lionsgate, HB Wink Animation, Huayi Brothers Media
Also known as
Rock Dog 3: Battle the Beat, Rock Dog 3 Battle the Beat, Rock Dog 3: Rockeando juntos, Rock Dog 3 Rockeando Juntos, Kellev mi She'Mennaggen 3, Rock Dog 3, Rock Dog 3: Ao Ritmo da Música, Rock Dog 3: Perreando Por Un Sueño, Rock Dog: Uma Batida Animal, Rok doq 3. Ritm savaşı, Rokikoer 3, Süper Yetenek 3: Büyük Yarış, Svajoklis Budis 3, Μπάντι ο ροκ σταρ 3, Рок дог 3: Битва за бит, Рок Дог 3: Ритмічний батл, 드림 쏭 3, 드림 쏭3, 드림쏭 3, 드림쏭3, Rock Dog 3: Uma Batida Animal Rock Dog: Uma Batida Animal, 록 도그 3 배틀 더 비트, Rokikoer 3: laululahing, Рок Доґ 3: Ритмічний батл

Cartoon rating

7.0
Rate 21 votes
4.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1833 In the Adventure genre  386 In the Animation genre  255 In the Comedy genre  440 In films of USA  1120 In films of China  15 In films of 2022  50
Updated 31 August 2026

Film Trailers

All trailers
Rock Dog 3: Battle the Beat - Trailer
Rock Dog 3: Battle the Beat Trailer
Rock Dog 3: Battle the Beat - Dubbed trailer
Rock Dog 3: Battle the Beat Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Rock Dog 3: Battle the Beat

Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away
Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away Animation, Comedy
2022, China
5.0
Rock Dog 2
Rock Dog 2 Adventure, Animation, Comedy
2021, USA
6.0
Norm of the North: Family Vacation
Norm of the North: Family Vacation Animation, Comedy, Adventure, Family
2020, USA
3.0
Rock Dog
Rock Dog Animation, Adventure
2016, China / USA
6.0
Alpha and Omega
Alpha and Omega Adventure, Family, Animation, Comedy
2010, USA / India
6.0
Tom and Jerry: A Nutcracker Tale
Tom and Jerry: A Nutcracker Tale Adventure, Animation, Comedy
2007, USA
6.0
The Ten Commandments
The Ten Commandments Animation
2007, USA
3.0
Barbie & Her Sisters in a Puppy Chase
Barbie & Her Sisters in a Puppy Chase Animation
2016, USA
5.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more