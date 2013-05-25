Menu
7.3 IMDb Rating: 7.1
Venus in Fur

Venus in Fur

Venus in Fur 18+
Synopsis

An actress attempts to convince a director how she's perfect for a role in his upcoming production.
Venus in Fur - trailer с закадровым переводом
Venus in Fur  trailer с закадровым переводом
Country France / Poland
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2013
Online premiere 30 May 2014
World premiere 25 May 2013
Release date
15 May 2014 Russia Вест 16+
15 May 2014 Belarus
17 September 2015 Brazil
8 May 2014 Denmark
25 April 2014 Finland
13 November 2013 France
21 November 2013 Germany
14 November 2013 Greece
28 May 2013 Indonesia
30 October 2013 Italy
15 May 2014 Kazakhstan
31 January 2014 Spain
6 June 2014 USA
15 May 2014 Ukraine
Worldwide Gross $8,350,026
Production R.P. Productions, A.S. Films, Monolith Films
Also known as
La Vénus à la fourrure, Venus in Fur, La piel de Venus, Venera u krznu, A Pele de Vênus, Kürklü Venüs, La venus de las pieles, La Venus de les pells, Veenus karusnahas, Venera kailiuose, Venere in pelliccia, Venus be'farva, Vénus de Vison, Venus i pels, Venus im Pelz, Venus în blănuri, Venus înveșmântată în blănuri, Venus înveșmîntată în blănuri, Venuša v kožuchu, Venuše v kožichu, Vénusz bundában, Wenus w futrze, Η Αφροδίτη με τη γούνα, Венера в кожи, Венера в мехах, Венера в хутрі, 情慾維納斯, 毛皮のヴィーナス, 玩謝大導演, 穿裘皮的维纳斯
Director
Roman Polanski
Roman Polanski
Cast
Emmanuelle Seigner
Emmanuelle Seigner
Mathieu Amalric
Mathieu Amalric
Similar films for Venus in Fur
Bitter Moon 7.4
Bitter Moon (1992)
Knife in the Water 7.4
Knife in the Water (1962)
Frantic 7.2
Frantic (1988)
Carnage 7.3
Carnage (2011)
Oliver Twist 6.9
Oliver Twist (2005)
Tess 7.0
Tess (1979)
The Ghost Writer 7.5
The Ghost Writer (2010)
Death and the Maiden 7.6
Death and the Maiden (1994)
The Tenant 7.3
The Tenant (1976)
Le divan de Staline 4.6
Le divan de Staline (2017)
Based on a True Story 5.6
Based on a True Story (2017)
An Officer and a Spy 7.4
An Officer and a Spy (2019)

Film rating

7.3

7.3
11 votes
7.1 IMDb
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
ПорнО садО мазО. По-французски забавно звучит.
Шикарная Ванда, в ней словно пять разных женщин, и она замечательно легко перетекает из одного… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 15/04/2014 - 23:08:11
Австро-венгерская груша сочинителя грубо унизила. Молодые ветки сакуры во время цветения у… Read more…
Quotes
Thomas She taught me the most valuable thing in the world.
Vanda And what did she teach you?
Thomas That nothing is more sensual than pain. That nothing is more exciting than degradation.
Venus in Fur - trailer с закадровым переводом
Venus in Fur Trailer с закадровым переводом
Venus in Fur - trailer
Venus in Fur Trailer
