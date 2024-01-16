Menu
Poster of Argylle
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 5.6
Rate
13 posters
Kinoafisha Films Argylle

Argylle

Argylle 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A reclusive author who write espionage novels about a secret agent and a global spy syndicate realizes the plot of the new book she's writing starts to mirror real-world events, in real time.

Argylle - trailer
Argylle  trailer
Country Great Britain
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2024
Online premiere 5 March 2024
World premiere 16 January 2024
Release date
2 February 2024 Andorra
1 February 2024 Australia
1 February 2024 Azerbaijan 16+
31 January 2024 Belgium
1 February 2024 Brazil
2 February 2024 Bulgaria
23 February 2024 China
1 February 2024 Croatia
1 February 2024 Czechia 12+
2 February 2024 Estonia
2 February 2024 Finland Tulossa
31 January 2024 France
1 February 2024 Georgia PG-13
2 February 2024 Germany
2 February 2024 Great Britain
1 February 2024 Greece
1 February 2024 Hong Kong
1 February 2024 Hungary 12
2 February 2024 Iceland Unrated
31 January 2024 Indonesia 13+
2 February 2024 Ireland 12A
1 February 2024 Israel
1 February 2024 Italy 6+
1 March 2024 Japan
1 February 2024 Kazakhstan 14+
1 February 2024 Kyrgyzstan 12+
2 February 2024 Latvia 16+
2 February 2024 Lithuania
1 February 2024 Mexico
1 February 2024 Moldova AP 12
1 February 2024 Montenegro
31 January 2024 Morocco
1 February 2024 Netherlands
1 February 2024 New Zealand M
2 February 2024 Norway
2 February 2024 Poland
1 February 2024 Portugal
1 February 2024 Puerto Rico PG-13
2 February 2024 Romania o.A.
1 February 2024 Serbia
1 February 2024 Singapore
8 February 2024 Slovakia 15
7 February 2024 South Korea
2 February 2024 Spain
2 February 2024 Sweden 11
1 February 2024 Switzerland
2 February 2024 Taiwan
1 February 2024 Tajikistan
1 February 2024 Thailand
2 February 2024 Turkey
1 February 2024 UAE TBC
2 February 2024 USA
1 February 2024 Ukraine
1 February 2024 Uzbekistan
10 February 2024 Viet Nam
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $96,221,061
Production Apple Original Films, Cloudy Productions, Marv Films
Also known as
Argylle, Argylle: Agente secreto, Аргайл: Супершпион, Argylle - Espião Secreto, Argylle - La super spia, Argylle - Siêu Điệp Viên, Argylle - Tajny szpieg, Argylle: A szuperkém, Argylle: Gizli Casus, Argylle: O Superespião, Argylle: Tajný agent, ARGYLLE／アーガイル, Arqayl: Supercəsus, Άργκαϊλ, Арґайл, Аргајл: Супершпијун, आर्गाइल: सूपर स्पाय, 機密特務：阿蓋爾, 特务亚盖尔, 特工亞皆老, 闪耀先生, 阿吉尔, 阿盖尔：神秘特工
Director
Matthew Vaughn
Matthew Vaughn
Cast
Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Ariana DeBose
Ariana DeBose
Henry Cavill
Henry Cavill
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
John Cena
John Cena
Cast and Crew
Film rating

6.0
Rate 33 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3162
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

julana6981 20 March 2024, 14:54
Фильм просто шикарный ! Не читайте отзывы - просто смотрите . Это пародия на боевики . Явно не для любителей Форсажа , всерьез воспринимающих ,… Read more…
Валерия Мишка 17 February 2024, 13:44
Честно говоря смотреть на очередной сценарий написанный чат gpt просто невыносимо, бессмысленная трата времени актеров и раздутый бюджет. Сюжет… Read more…
Film Trailers All trailers
Argylle - trailer
Argylle Trailer
Argylle - teaser
Argylle Teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
