Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Insidious
7.5
Insidious - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Insidious
7.5

Insidious

, 2011
Insidious / The Further
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Insidious
7.5
Insidious - Dubbed trailer
Insidious  Dubbed trailer

Synopsis

A family looks to prevent evil spirits from trapping their comatose child in a realm called The Further.

Cast

Patrick Wilson
Patrick Wilson
Josh Lambert
Rose Byrne
Rose Byrne
Renai Lambert
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Lorraine Lambert
Angus Sampson
Angus Sampson
Tucker
Andrew Astor
Foster Lambert
Ty Simpkins
Ty Simpkins
Dalton Lambert
Lin Shaye
Lin Shaye
Elise Rainier
Leigh Whannell
Leigh Whannell
Specs
Corbett Tuck
Doll Girl #2
Corbett Tuck
Doll Girl #2
Heather Tocquigny
Nurse Kelly
Director James Wan
Writer Leigh Whannell
Composer Joseph Bishara
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2011
Online premiere 2 July 2011
World premiere 13 September 2010
Release date
1 April 2011 Russia Top Film Distribution 16+
26 May 2011 Argentina +13
12 May 2011 Australia
31 March 2011 Belarus
15 June 2011 Belgium
22 April 2011 Brazil
13 September 2010 Canada
9 June 2011 Denmark
1 April 2011 Estonia
15 June 2011 France
20 July 2011 Germany
29 April 2011 Great Britain
4 June 2011 Indonesia
29 April 2011 Ireland
27 October 2011 Israel
28 October 2011 Italy
27 August 2011 Japan G
31 March 2011 Kazakhstan
6 May 2011 Lithuania N-16
17 June 2011 Mexico B
2 June 2011 Netherlands
21 July 2011 New Zealand M
1 June 2011 Philippines R-13
21 July 2011 Portugal
26 May 2011 Singapore NC16
22 July 2011 South Africa 16
13 September 2012 South Korea
10 October 2010 Spain
2 June 2011 Thailand 13
24 June 2011 Turkey
1 April 2011 USA
1 April 2011 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $1,500,000
Worldwide Gross $100,106,454
Production FilmDistrict, Stage 6 Films, Alliance
Also known as
Insidious, La noche del demonio, Астрал, Podmuklo, Astraal, Astral, Astrāls, Demonio, Ha'roa she'bifnim, Insidieux, Insidios, Insidiós, Insidious - Insidioso, Insidious: A testen kívüli, Lævís, Naznaczony, Pagidevmeni psyhi, Quỷ Quyệt, Riivattu, Ruhlar Bölgesi, Sobrenatural, The Astral, The Further, Tunas tamsoje, Παγιδευμένη ψυχή, Астрална подмуклост, Коварен капан, 인시디어스, インシディアス, 陰兒房, Insidious Chapter 1, Sobrenatural - A Origem, Коварен, 潜伏阴儿房, 白日梦游记, Insidious: La noche del demonio, Sobrenatural - Insidious, غدار, วิญญาณตามติด, อินซิเดียส

Film rating

7.5
Rate 109 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1013 In the Horror genre  50 In the Thriller genre  185 In films of USA  633 In films of 2011  32

Film Trailers

All trailers
Insidious - Dubbed trailer
Insidious Dubbed trailer
Insidious - Clip 5
Insidious Clip 5
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Insidious

Quotes

Foster Lambert I'm scared, Mom.
Renai Lambert Scared of what?
Foster Lambert Dalton. Can I change rooms?
Renai Lambert Why would you want to change rooms?
Foster Lambert I don't like when he walks around at night.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Insidious

Insidious: Chapter 2
Insidious: Chapter 2 Horror, Thriller
2013, USA
7.0
Insidious: Chapter 3
Insidious: Chapter 3 Horror
2015, USA / Canada
6.0
Martyrs
Martyrs Horror
2015, USA
5.0
Poltergeist
Poltergeist Horror, Thriller
2015, USA
5.0
The Visit
The Visit Comedy, Horror
2015, USA
6.0
The Amityville Horror
The Amityville Horror Horror
2005, USA
6.0
No Me Sigas
No Me Sigas Horror
2025, Mexico / USA
5.0
Wish Upon
Wish Upon Horror, Fantasy, Thriller
2017, USA
5.0
Ouija: Origin of Evil
Ouija: Origin of Evil Horror, Thriller
2016, USA
6.0
Insidious: The Red Door
Insidious: The Red Door Horror
2023, USA
6.0
The Conjuring 2
The Conjuring 2 Horror
2016, USA
7.0
The Conjuring
The Conjuring Thriller, Horror
2013, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more