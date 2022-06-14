Country
Spain / USA
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2022
Online premiere
4 August 2022
World premiere
14 June 2022
Release date
|5 August 2022
|Ireland
|
|G
|5 August 2022
|Portugal
|
|M/6
MPAA
G
Production
Skydance Animation, Apple Original Films, Ilion Animation Studios
Also known as
Luck, Coup de chance, Flaks, Good Luck Bad Luck, Held, Łut szczęścia, Onnen varassa, Şans, Sorte, Šťastie, Štěstí, Szerencse, Thời Vận, Tur, Τύχη, Везіння, Удача, लक, 럭, ラック～幸運をさがす旅～, 天降奇運, 開運奇遇記
