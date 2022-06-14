Menu
Russian
Luck
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.5
3 posters
Luck

Luck 18+
Luck - trailer
Luck  trailer
Country Spain / USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
Online premiere 4 August 2022
World premiere 14 June 2022
Release date
5 August 2022 Ireland G
5 August 2022 Portugal M/6
MPAA G
Production Skydance Animation, Apple Original Films, Ilion Animation Studios
Also known as
Luck, Coup de chance, Flaks, Good Luck Bad Luck, Held, Łut szczęścia, Onnen varassa, Şans, Sorte, Šťastie, Štěstí, Szerencse, Thời Vận, Tur, Τύχη, Везіння, Удача, लक, 럭, ラック～幸運をさがす旅～, 天降奇運, 開運奇遇記
Director
Peggy Holmes
Cast
Jane Fonda
Jane Fonda
Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg
Eva Noblezada
Eva Noblezada
Simon Pegg
Simon Pegg
Cartoon rating

7.1
Rate 23 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1744
Cartoon reviews

dimamarkovpro 16 September 2022, 20:53
Apple Originals представляет.
Когда, я увидел трейлер "Удачи", то я понял, что посмотрю этот мультфильм.
Недавно я посмотрел этот…
Дарья Чи 29 October 2022, 11:38
Очень скучный и тягомотный, до конца досмотреть не смогли
Quotes
Bob You're not bad, Sam. You're the opposite of bad, like some kind of pure goodness I didn't think was possible for a human. Your first instinct is to share, like the tasty meat bread. Or to help, even if helping might stop you from getting what you want the most. And what's crazier is what you want the most isn't even for you. You want good things for others in a way that I can't comprehend, and you'll endure the worst bad luck ever to make it happen. I was wrong to ever tell you not to try because every time you do, you make things better. And that's how I know.
Sam Know what?
Bob That your friend Hazel doesn't need good luck. She's already the luckiest girl in the world 'cause she has you.
Luck - trailer
Luck Trailer
Luck - teaser
Luck Teaser
