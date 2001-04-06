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Poster of Just Visiting
5.8
Kinoafisha Films Just Visiting
5.8

Just Visiting

, 2001
Just Visiting
France, USA / Comedy, Fantasy, Sci-Fi / 18+
Poster of Just Visiting
5.8

Cast

Jean Reno
Jean Reno
Thibault
Christina Applegate
Christina Applegate
Julia
Christian Clavier
Christian Clavier
Andre
Matt Ross
Matt Ross
Hunter
Brigit Wilson
Brigit Wilson
Amber
Tara Reid
Tara Reid
Angelique
John Aylward
Byron
George Plimpton
Dr. Brady
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Wizard
Martin Aistrope
Barfly #3
Director Jean-Marie Poire
Writer John Hughes, Jean-Marie Poire, Christian Clavier
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country France / USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2001
World premiere 6 April 2001
Release date
11 April 2001 Belgium
19 September 2002 Czechia U
11 April 2001 France
26 July 2001 Germany
28 June 2001 Hungary
23 August 2002 Spain
6 April 2001 USA
MPAA PG-13
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $16,176,732
Production Gaumont, Hollywood Pictures, Bruin Grip Services
Also known as
Just Visiting, Les Visiteurs en Amérique, Atvykeliai, Çılgın konuklar, Dos colgados en Chicago, Dos colgados en Chicago: Los visitantes cruzan el charco, Dos penjats a Chicago, Goście w Ameryce, I visitatori alla conquista dell'America, Just Visiting - Die schärfste Zeitreise aller Zeiten!, Just visiting - kuokkavieraat keskiajalta, Just Visiting - Mit Vollgas in die Zukunft, Külalised, L'ultimo guerriero, Locos visitantes, Los Locos Visitantes, My Lovely Fiancée, My Sweet Fiancée, Návštevníci: Cesta do Ameriky, Návštěvníci: Cesta do Ameriky, Oi perastikoi, Os Viajantes do Tempo, Reszkess, Amerika!, Visitantes na América, Οι περαστικοί, Гости от миналото, Посетиоци освајају Америку, Прибульці в Америці, Пришельцы в Америке, 时空访客, 時空急轉彎, Just Visiting Die schaerfste Zeitreise aller Zeiten, Dos colgados en Chicago (Los Visitantes cruzan el charco), Los Visitantes cruzan el Charco

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Hunter Do you realize the bath you just took cost over two thousand dollars? That's American dollars!
Count Thibault Is that a lot?
Hunter Yes, yes it is.
Count Thibault Then I will repay you with one of my swines.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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