Also known as
Les couloirs du temps: Les visiteurs II, The Visitors II: The Corridors of Time, Ajakoridorid. Külalised 2, Ateiviai 2, Die Zeitritter, Die Zeitritter - Auf der Suche nach dem heiligen Zahn, Goście, goście 2: Korytarz czasu, Goście, goście II, Goście, goście II: Korytarz czasu, I visitatori 2: Ritorno al passato, Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. - Az időalagút, Les couloirs du temps, Les Couloirs du temps : Les Visiteurs II, Les Visiteurs 2: Les couloirs du temps, Los visitantes regresan por el túnel del tiempo, Návštevníci 2: V chodbách času, Návštěvníci 2: V chodbách času, Os Visitantes 2, Os Visitantes da Idade Média, The Corridors of Time, The Corridors of Time: The Visitors II, Vierailijat II, Visitörerna II, Vrnitev obiskovalcev, Ziyaretçiler 2, Дошли от миналото 2: Коридорите на времето, Посетиоци 2: У ходницима времена, Прибульці 2: Коридор часу, Пришельцы 2: Коридоры времени, ビジター