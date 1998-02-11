Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Les couloirs du temps: Les visiteurs II
Poster of Les couloirs du temps: Les visiteurs II
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Les couloirs du temps: Les visiteurs II

Les couloirs du temps: Les visiteurs II

Les couloirs du temps: Les visiteurs II 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Knight Godefroy has to return to our time from 1023 to get back the sacred jewels that Jacquouille has taken to the 20th century.
Country France
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1998
World premiere 11 February 1998
Release date
27 March 1998 Australia PG
11 February 2000 Estonia
11 February 1998 France
30 July 1998 Germany
15 October 1998 Hungary
14 August 1998 Iceland
21 January 2000 Italy
13 March 1999 Japan
19 February 1999 Lithuania
11 June 1998 Netherlands
19 March 1999 Poland
8 January 1999 Portugal
17 October 1998 South Korea
13 July 1998 Spain
14 August 1998 Switzerland
11 February 1998 USA
MPAA G
Budget 140,000,000 FRF
Worldwide Gross $146,072
Production Gaumont, CineComic, France 3 Cinéma
Also known as
Les couloirs du temps: Les visiteurs II, The Visitors II: The Corridors of Time, Ajakoridorid. Külalised 2, Ateiviai 2, Die Zeitritter, Die Zeitritter - Auf der Suche nach dem heiligen Zahn, Goście, goście 2: Korytarz czasu, Goście, goście II, Goście, goście II: Korytarz czasu, I visitatori 2: Ritorno al passato, Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. - Az időalagút, Les couloirs du temps, Les Couloirs du temps : Les Visiteurs II, Les Visiteurs 2: Les couloirs du temps, Los visitantes regresan por el túnel del tiempo, Návštevníci 2: V chodbách času, Návštěvníci 2: V chodbách času, Os Visitantes 2, Os Visitantes da Idade Média, The Corridors of Time, The Corridors of Time: The Visitors II, Vierailijat II, Visitörerna II, Vrnitev obiskovalcev, Ziyaretçiler 2, Дошли от миналото 2: Коридорите на времето, Посетиоци 2: У ходницима времена, Прибульці 2: Коридор часу, Пришельцы 2: Коридоры времени, ビジター
Director
Jean-Marie Poire
Jean-Marie Poire
Cast
Christian Clavier
Christian Clavier
Jean Reno
Jean Reno
Muriel Robin
Muriel Robin
Marie-Anne Chazel
Marie-Anne Chazel
Jean-Luc Caron
Cast and Crew
Similar films for Les couloirs du temps: Les visiteurs II
Les visiteurs 7.5
Les visiteurs (1993)
The Visitors: Bastille Day 5.9
The Visitors: Bastille Day (2015)
Alienoid: The Return to the Future 6.7
Alienoid: The Return to the Future (2024)
Just Visiting 5.8
Just Visiting (2001)
Le père Noël est une ordure 7.5
Le père Noël est une ordure (1982)
You Don't Choose Your Family 6.4
You Don't Choose Your Family (2011)
Les Anges gardiens 6.8
Les Anges gardiens (1995)
Friends Forever 4.8
Friends Forever (2006)
Po čem muži touží 6.1
Po čem muži touží (2018)
Taxi 4 6.6
Taxi 4 (2007)
Antidote, L 5.4
Antidote, L (2005)
The Corsican File 6.4
The Corsican File (2004)

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more