6.4 IMDb Rating: 6.4
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Cyrano

Cyrano

Cyrano 18+
Cyrano - trailer
Cyrano  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2022
Online premiere 7 March 2022
World premiere 14 April 2021
Release date
24 February 2022 Russia UPI 12+
17 February 2022 Argentina
24 February 2022 Australia
3 March 2022 Austria
31 March 2022 Brazil
25 February 2022 Canada
6 January 2022 Czechia
4 March 2022 Estonia MS12
30 March 2022 France
3 March 2022 Germany
23 February 2022 Great Britain
3 March 2022 Greece
17 March 2022 Hungary
3 March 2022 Italy
24 February 2022 Kazakhstan 12+
21 January 2022 Lithuania
6 January 2022 Netherlands
4 March 2022 Poland
13 January 2022 Portugal
10 March 2022 Singapore
14 April 2021 Slovakia 12
23 February 2022 South Korea
11 March 2022 Spain
22 April 2022 Sweden 11
10 March 2022 Thailand
25 February 2022 Turkey
17 December 2021 USA PG-13
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $6,397,112
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Bron Creative, Working Title Films
Also known as
Cyrano, Sirano, Сирано, Συρανό ντε Μπερζεράκ, Сірано, 시라노, シラノ, 情聖西哈諾
Director
Joe Wright
Joe Wright
Cast
Brian Tyree Henry
Brian Tyree Henry
Haley Bennett
Haley Bennett
Ben Mendelsohn
Ben Mendelsohn
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Monica Dolan
Monica Dolan
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 19 votes
6.4 IMDb
Film Reviews

Ferensy 18 September 2024, 23:49
Ланнистер играет Ланнистера. У Питера абсолютно такая же роль, как в Игре Престолов, а так как в фильме довольном много от мюзикла - всё время… Read more…
Киноафиша.инфо 19 September 2024, 18:58
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Quotes
Roxanne It's you, my love.
Cyrano You love the words.
Roxanne No, you. I love Cyrano. Cyrano is my love! I've always loved Cyrano...
Cyrano And I loved... My pride.
Film Trailers All trailers
Cyrano - trailer
Cyrano Trailer
Cyrano - trailer in russian
Cyrano Trailer in russian
Listen to the
soundtrack Cyrano
Stills
