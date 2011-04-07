Country
USA / Great Britain / Germany
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2011
Online premiere
26 May 2011
World premiere
7 April 2011
Release date
|5 May 2011
|Russia
| Вольга
|16+
|7 April 2011
|Aruba
|
|
|28 July 2011
|Australia
|
|
|5 May 2011
|Belarus
|
|
|10 June 2011
|Brazil
|
|
|8 April 2011
|Bulgaria
|
|
|7 July 2011
|Czechia
|
|
|7 July 2011
|Denmark
|
|
|3 June 2011
|Finland
|
|
|6 July 2011
|France
|
|
|26 May 2011
|Germany
|
|
|8 April 2011
|Great Britain
|
|
|23 June 2011
|Hungary
|
|
|6 May 2011
|Ireland
|
|
|12 August 2011
|Italy
|
|
|27 August 2011
|Japan
|
|
|5 May 2011
|Kazakhstan
|
|
|7 July 2011
|Portugal
|
|
|7 April 2011
|Romania
|
|18
|14 April 2011
|South Korea
|
|
|10 June 2011
|Spain
|
|12
|8 April 2011
|USA
|
|
|5 May 2011
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$63,782,078
Production
Focus Features, Holleran Company, Sechzehnte Babelsberg Film
Also known as
Hanna, Хана, Hana, Hanna - Gyilkos természet, Hanna Bí Ẩn, Wer ist Hanna?, Xanna, Ханна, Ханна. Совершенное оружие, ハンナ, 少女殺手的奇幻旅程, 汉娜
на самом деле фильм весь можно порезать на довольно классные фото-кадры. не покидало ощущение, что… Read more…