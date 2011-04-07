Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hanna
Poster of Hanna
Poster of Hanna
Poster of Hanna
Poster of Hanna
Poster of Hanna
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.7
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Hanna

Hanna

Hanna 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A sixteen-year-old girl who was raised by her father to be the perfect assassin is dispatched on a mission across Europe, tracked by a ruthless intelligence agent and her operatives.
Hanna - trailer in russian
Hanna  trailer in russian
Country USA / Great Britain / Germany
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2011
Online premiere 26 May 2011
World premiere 7 April 2011
Release date
5 May 2011 Russia Вольга 16+
7 April 2011 Aruba
28 July 2011 Australia
5 May 2011 Belarus
10 June 2011 Brazil
8 April 2011 Bulgaria
7 July 2011 Czechia
7 July 2011 Denmark
3 June 2011 Finland
6 July 2011 France
26 May 2011 Germany
8 April 2011 Great Britain
23 June 2011 Hungary
6 May 2011 Ireland
12 August 2011 Italy
27 August 2011 Japan
5 May 2011 Kazakhstan
7 July 2011 Portugal
7 April 2011 Romania 18
14 April 2011 South Korea
10 June 2011 Spain 12
8 April 2011 USA
5 May 2011 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $63,782,078
Production Focus Features, Holleran Company, Sechzehnte Babelsberg Film
Also known as
Hanna, Хана, Hana, Hanna - Gyilkos természet, Hanna Bí Ẩn, Wer ist Hanna?, Xanna, Ханна, Ханна. Совершенное оружие, ハンナ, 少女殺手的奇幻旅程, 汉娜
Director
Joe Wright
Joe Wright
Cast
Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Eric Bana
Eric Bana
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Olivia Williams
Olivia Williams
Tom Hollander
Tom Hollander
Cast and Crew
Similar films for Hanna
The 5th Wave 5.3
The 5th Wave (2016)
Lucy 6.9
Lucy (2014)
Дәстүр 7.4
Дәстүр (2023)
How I Live Now 6.7
How I Live Now (2013)
The Lovely Bones 7.0
The Lovely Bones (2009)
Brooklyn 7.3
Brooklyn (2015)
Violet & Daisy 6.2
Violet & Daisy (2013)
Byzantium 7.1
Byzantium (2012)
Kate 6.3
Kate (2021)
Hannah 5.9
Hannah (2017)
Atomic Blonde 6.7
Atomic Blonde (2017)
The Host 6.5
The Host (2012)
Film in Collections
Films About Revenge Films About Revenge

Film rating

7.1
Rate 17 votes
6.7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
А мои ожидания оправдались вполне. Были опасения,что из Ханны сделают нео-Борна, но это оказалось не так, вернее, не совсем так, и это приятно… Read more…
j_miata 2 April 2015, 12:51
хаха. смотрелось не как экшн совершенно. ))

на самом деле фильм весь можно порезать на довольно классные фото-кадры. не покидало ощущение, что… Read more…
Quotes
Sebastian So Hanna, is your mum and Dad still together?
Hanna My mother is dead.
Sophie [to Sebastian] Nice one, Dad.
Sebastian I'm sorry to hear that. I lost my mum when I was very young, so...
Hanna It's all right. It happened a long time ago.
Rachel Hanna, what did your mum die of?
Hanna Three bullets.
[Sebastian chokes on his wine]
Film Trailers All trailers
Hanna - trailer in russian
Hanna Trailer in russian
Hanna - интервью с актерами
Hanna Интервью с актерами
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hanna
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more