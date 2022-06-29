Menu
Kinoafisha Films Shotgun Wedding

Shotgun Wedding

Shotgun Wedding 18+
Synopsis

Darcy and Tom gather their families for the ultimate destination wedding but when the entire party is taken hostage, “’Til Death Do Us Part” takes on a whole new meaning. Now, Darcy and Tom must save their loved ones—if they don’t kill each other first.

Shotgun Wedding - trailer in russian
Shotgun Wedding  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 January 2023
World premiere 29 June 2022
Release date
14 February 2023 Russia Global Film
26 January 2023 Australia MA 15+
26 January 2023 Azerbaijan 17+
26 January 2023 Georgia R
19 January 2023 Germany
29 June 2022 Great Britain 15
29 December 2022 Greece K12
12 January 2023 Hong Kong
9 January 2023 Iceland 12 year age limit
29 December 2022 Israel All
26 January 2023 Kazakhstan 16+
26 January 2023 Kyrgyzstan 16+
6 January 2023 Latvia 16+
13 January 2023 Lithuania
5 January 2023 Poland
29 December 2022 Portugal
28 December 2022 Singapore PG13
29 March 2023 South Korea
27 January 2023 Spain
6 January 2023 Taiwan, Province of China
29 December 2022 Thailand
30 December 2022 Turkey
29 December 2022 UAE 18TC
29 June 2022 USA
26 January 2023 Ukraine 16+
26 January 2023 Uzbekistan
30 December 2022 Viet Nam
MPAA R
Worldwide Gross $8,277,788
Production Mandeville Films, Maximum Effort, Nuyorican Productions
Also known as
Shotgun Wedding, Bodas de plomo, Моя пиратская свадьба, Ăn Cưới Gặp Ăn Cướp, Ásó, kapa, géppisztoly, Casamento Armado, Haulikkohäät, Hayalimdeki Düğün, Khatouna Esh!, Mariage en otage, Mənim piratsayağı toyum, Plahvatuslik pulmapidu, Poroka za umret, Shotgun Wedding - Casamento Explosivo, Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team, Sprogstančios vestuvės, Svadba na odstrel, Svatba na odstřel, Un matrimonio esplosivo, Una boda explosiva, Venčanje za umreti, Vjenčanje za umrijeti, Wystrzałowe wesele, Γάμος μετ' εμποδίων, Нестримне весілля, ショットガン・ウェディング, 劫婚大作戰, 黐GUN婚禮
Director
Jason Moore
Jason Moore
Cast
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
Josh Duhamel
Josh Duhamel
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
D'Arcy Carden
D'Arcy Carden
Cheech Marin
Cheech Marin
Cast and Crew
Film rating

6.6
Rate 49 votes
5.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2511 In the Action genre  563 In the Comedy genre  650 In the Romantic genre  304 In films of USA  1535
Film Reviews
sibekki80 18 November 2022, 14:12
Дженнифер Лопес опять невеста? 20 лет назад она играла роль организатора свадеб, название фильма не помню. Тоже она была в главной роли . Короче, ей… Read more…
Maryka 14 February 2023, 22:24
Прекрасная Ддей Ло в незамысловатой комедии с шутками для подростков в американском стиле. Сюжет банальный, спецэффекты - прорисованны, по- видимому,… Read more…
Film Trailers All trailers
Shotgun Wedding - trailer in russian
Shotgun Wedding Trailer in russian
Shotgun Wedding - trailer
Shotgun Wedding Trailer
Stills
