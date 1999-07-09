Menu
Poster of American Pie
7.3 IMDb Rating: 7
2 posters
Kinoafisha Films American Pie

American Pie

American Pie 18+
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1999
World premiere 9 July 1999
Release date
20 January 2000 Russia 16+
13 January 2000 Argentina
16 September 1999 Australia
10 November 1999 Belgium
29 October 1999 Brazil
9 July 1999 Canada R
7 October 1999 Czechia
16 December 1999 Denmark
18 February 2000 Estonia
17 December 1999 Finland
8 December 1999 France
9 July 1999 Germany
8 October 1999 Great Britain
14 January 2000 Greece
2 September 1999 Hong Kong
2 December 1999 Hungary
1 October 1999 Iceland
8 October 1999 Ireland
19 August 1999 Israel
29 October 1999 Italy
1 July 2000 Japan
20 January 2000 Kazakhstan
11 February 2000 Lithuania
10 November 1999 Malta
19 November 1999 Mexico
24 February 2000 Netherlands
24 September 1999 New Zealand
17 December 1999 Norway
29 September 1999 Philippines
21 April 2000 Poland
10 December 1999 Portugal
9 September 1999 Singapore
14 October 1999 Slovakia
2 October 1999 South Korea
17 September 1999 Spain
27 August 1999 Sweden
6 January 2000 Switzerland
7 August 1999 Taiwan, Province of China
19 November 1999 Thailand
5 November 1999 Turkey
9 July 1999 USA
20 January 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $235,483,004
Production Universal Pictures, Zide-Perry Productions, Newmarket Capital Group
Also known as
American Pie, Tu primera vez, Американский пирог, American Pie - Il primo assaggio non si scorda mai, American Pie, czyli dowCipna sprawa, American Pie: A 1ª Vez é Inesquecível, American Pie: A Primeira Vez, American Pie: A primeira vez de um jovem é inesquecível, American Pie: A Primeira Vez é Inesquecível, American Pie: Wie ein heißer Apfelkuchen, Američka pita, Amerikai pite, Amerikan Pastası, Amerikan piroqu, Amerikancha pirog, Amerikanski pai, Amerikanskiy pirog, Amerikietiškas pyragas, Bánh Mỹ, East Great Falls High, Folies de graduation, Great Falls, Kuum pirukas, Mangupi overavaju maturu, Placinta americana, Prci, prci, prcicky, Prci, prci, prcičky, Untitled Teenage Sex Comedy That Can Be Made for Under $10 Million That Most Readers Will Probably Hate But I Think You Will Love, Untitled Teenage Sex Project, Λέσχη οργίων, Американдық бәліш, Американски пай, Американський пиріг, Америчка пита, Мангупи оверавају матуру, アメリカン・パイ, 美国派, 美國派, 美國處男
Director
Paul Weitz
Paul Weitz
Chris Weitz
Chris Weitz
Cast
Jason Biggs
Jason Biggs
Seann William Scott
Seann William Scott
Alyson Hannigan
Alyson Hannigan
Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Cast and Crew
Similar films for American Pie
American Pie 2 7.3
American Pie 2 (2001)
American Reunion 7.1
American Reunion (2012)
Po baram 6.3
Po baram (2025)
Neprilichnye gosti 6.8
Neprilichnye gosti (2024)
American Wedding 6.5
American Wedding (2003)
American Pie Presents: Band Camp 5.1
American Pie Presents: Band Camp (2005)
Loser 5.9
Loser (2000)
Scary Movie 2 5.4
Scary Movie 2 (2001)
Scary Movie 6.7
Scary Movie (2000)
American Pie Presents: Girls' Rules 3.8
American Pie Presents: Girls' Rules (2020)
Verrückt nach Fixi 4.1
Verrückt nach Fixi (2016)
American Pie Presents: The Book of Love 4.8
American Pie Presents: The Book of Love (2009)
Film in Collections
Best First Love Films Best First Love Films
American Pie Movies in Order American Pie Movies in Order

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7 IMDb
