Marina Fedunkiv

Date of Birth
27 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, The Adventurer
Popular Films
7.5
Mendelson
(2023)
6.9
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod
(2023)
6.7
Shaman
(2024)
Filmography
32
Gulyaj, shalnaya!
Comedy
2026, Russia
Hrushchevskij sindrom: pora vzroslet
Drama, Comedy
2026, Russia
Chernaya buhgalteriya
Comedy, Crime
2026, Russia
5.7
Prostokvashino
Prostokvashino
Adventure, Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
5.5
Ravioli Oli
Ravioli Oli
Comedy, Romantic
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
DomoCHATcy
Comedy
2025, Russia
Kto tut zulik
Reality-TV
2025, Russia
5.7
Univer. Molodye
Comedy
2025, Russia
6
Ekstrim
Comedy, Crime
2024, Russia
2.8
Otdokhnut po-lyudski
Otdokhnut po-lyudski
Comedy
2024, Russia
6.7
Shaman
Shaman
Horror
2024, Russia
Watch trailer
6.4
Kafe «Kuba»
Comedy
2023, Russia
7.5
Mendelson
Comedy
2023, Russia
6.9
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
4.8
Na Ruble bez rublya
Na Ruble bez rublya
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
4.5
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Comedy, Music
2023, Russia
Eto nado znat
Reality-TV
2021, Russia
4.9
Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo
Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
2.9
#vmaskeshou
Comedy, Reality-TV
2020, Russia
4.4
Realnye patsany protiv zombi
Realnye patsany protiv zombi
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
5.1
Babushka lyogkogo povedeniya 2
Babushka lyogkogo povedeniya 2
Comedy
2019, Russia
Watch trailer
6.1
Schastya! Zdorovya!
Schastya! Zdorovya!
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
2.5
Zomboyashchik
Zomboyashchik
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
5.2
Naughty Grandma
Babushka lyogkogo povedeniya
Comedy
2017, Russia
Watch trailer
Show more
