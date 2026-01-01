Menu
Marina Fedunkiv
Marina Fedunkiv
Marina Fedunkiv

Marina Fedunkiv

Marina Fedunkiv

Date of Birth
27 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, The Adventurer

Popular Films

Mendelson 7.5
Mendelson (2023)
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod 6.9
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod (2023)
Shaman 6.7
Shaman (2024)

Filmography

Genre
Year
Gulyaj, shalnaya!
Comedy 2026, Russia
Hrushchevskij sindrom: pora vzroslet
Drama, Comedy 2026, Russia
Chernaya buhgalteriya
Comedy, Crime 2026, Russia
Prostokvashino 5.7
Prostokvashino
Adventure, Family 2026, Russia
Ravioli Oli 5.5
Ravioli Oli
Comedy, Romantic 2026, Russia
DomoCHATcy
DomoCHATcy
Comedy 2025, Russia
Kto tut zulik
Kto tut zulik
Reality-TV 2025, Russia
Univer. Molodye 5.7
Univer. Molodye
Comedy 2025, Russia
Ekstrim 6
Ekstrim
Comedy, Crime 2024, Russia
Otdokhnut po-lyudski 2.8
Otdokhnut po-lyudski
Comedy 2024, Russia
Shaman 6.7
Shaman
Horror 2024, Russia
Kafe «Kuba» 6.4
Kafe «Kuba»
Comedy 2023, Russia
Mendelson 7.5
Mendelson
Comedy 2023, Russia
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod 6.9
Ivan Semyonov. Bolshoy pokhod
Comedy 2023, Russia
Na Ruble bez rublya 4.8
Na Ruble bez rublya
Comedy 2023, Russia
Ivan Vasilievich menyaet vsyo 4.5
Ivan Vasilievich menyaet vsyo
Comedy, Music 2023, Russia
Eto nado znat
Eto nado znat
Reality-TV 2021, Russia
Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo 4.9
Prababushka legkogo povedeniya. Nachalo
Comedy 2021, Russia
#vmaskeshou 2.9
#vmaskeshou
Comedy, Reality-TV 2020, Russia
Realnye patsany protiv zombi 4.4
Realnye patsany protiv zombi
Comedy 2020, Russia
Babushka lyogkogo povedeniya 2 5.1
Babushka lyogkogo povedeniya 2
Comedy 2019, Russia
Schastya! Zdorovya! 6.1
Schastya! Zdorovya!
Comedy 2018, Russia
Zomboyashchik 2.5
Zomboyashchik
Comedy 2018, Russia
Naughty Grandma 5.2
Naughty Grandma
Comedy 2017, Russia
