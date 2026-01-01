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Poster of Zhu-zhu-zhu
5.9
Kinoafisha Films Zhu-zhu-zhu
5.9

Zhu-zhu-zhu

, 1966
Zhu-zhu-zhu
USSR / Animation / 18+
Poster of Zhu-zhu-zhu
5.9

Cast

Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
Narrator
Director Lev Milchin
Writer Vasily Livanov
Composer Vadim Gamaliya
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 9 minutes
Production year 1966
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Zhu-zhu-zhu, Buz-buz-buz, Жу-жу-жу

Cartoon rating

5.9
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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